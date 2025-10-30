看美韓達成貿易協議 張建一：川普重點是「投資美國」

美、韓在韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)領袖週期間達成貿易協議。台經院院長張建一今天(30日)受訪指出，此次協議重點是對美投資細節，由此來看，台、美推進貿易協議的重點也是投資美國，雖然政府無法替民間企業做出承諾，但可提供誘因鼓勵對美投資，也可擴大國營事業對美投資及採購，因此他對於台灣爭取稅率低於20%、不疊加是正向以對。

慶州APEC領袖週會議現正舉行，台經院院長張建一此次以台灣APEC研究中心執行長身分參與。他於30日接受媒體聯訪時指出，美國總統川普(Donald Trump)29日在企業領袖高峰會的演說隻字不提關稅，多是在鼓勵對美投資，還提到台灣的台積電是全世界最優秀的晶片公司，目前已在美投資生產，且隨著製造業回流美國，他看好美國未來的經濟表現。

韓國29日宣布與美國達成貿易協議，美方對韓國開徵的對等關稅(Reciprocal Tariff)稅率確定降至15%、不疊加，且韓國對美投資3,500億美元，將分為2,000億美元現金分期付款，還有1,500億美元投入造船業合作，並設有每年200億美元上限。

張建一表示，由此來看，川普在意的仍是「投資美國」，由於台、美針對稅率應該已經談得差不多，後續要推進貿易協議時，重點將聚焦如何投資美國；且各國承諾這麼多投資，川普未來也會緊盯是否落實，因此不能心存僥倖。

張建一也強調，台灣與日本、韓國的規模不同，難以一下承諾數千億美元投資，政府也沒辦法幫民間企業做承諾，因此較可能的方式是提出政策誘因鼓勵對美投資以及擴大國營事業採購及投資。他說：『(原音)像國營事業中油要買阿拉斯加的天然氣，這個是台灣政府可以承諾。至於未來民間企業如果有意願投資美國，政府會有融資保證的方式，你願意投資美國，特別是整個供應鏈生態系這個部分，政府會給一些融資的保證，我們跟美國應該是這樣談。所以以正向來看，關稅應該有機會再往下，而且不會疊加。』

針對美韓協議提及232條款關稅若涉及半導體，其稅率將不會高於韓國主要競爭對手台灣，張建一認為，台灣半導體尤其先進製程擁有技術優勢，屬於賣方市場，可以轉嫁成本，未來若美方課稅，大家稅率相同，「台灣還是比較強」。他還說，三星在此次APEC會場有展出2奈米晶片，但重點不是做出來，而是良率表現。

對於今日登場的「川習會」，張建一表示，中方已先釋出訊息要對美國採購大豆，這算是給川普的見面禮。他並認為習近平或許會在會中提台灣議題，但大家不用擔心，因為川普這幾天有強調「台灣就是台灣」，美方應會認為台灣議題沒必要與美中貿易協議掛勾。(編輯：宋皖媛)