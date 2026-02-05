看華莎眼神超有愛！朴正民首談「名場面真相」 笑喊：只擔心她赤腳著涼

記者王培驊／綜合報導

韓國電影界年度盛事《青龍電影獎》向來盛產經典名場面，去年歌手華莎在典禮上演唱〈Good Goodbye〉時，與台下演員朴正民四目交接的畫面在網路上瘋狂流傳，不少網友直呼「年度最好嗑CP」、「朴正民眼睛裡全是愛」，瞬間掀起熱議。

華莎在典禮上演唱〈Good Goodbye〉和演員朴正民的互動被網友大讚超有愛。（圖／翻攝自KBS）

不過這段被粉絲反覆回味的名場面，近日卻被男主角本人親自打破浪漫濾鏡。朴正民日前登上忠州市官方YouTube頻道，與知名公務員YouTuber「忠州Man」對談，首度公開還原當下真實心境。他坦言：「我當時根本不知道鏡頭在拍我。」強調自己並非因為情緒投入，而是單純被舞台吸引。

廣告 廣告

朴正民首度公開解釋，當時注意力都放在華莎赤腳表演上，擔心對方會冷。（圖／翻攝自충주시 YT）

朴正民進一步解釋，當時注意力全放在一個細節上，「我只是覺得『原來是赤腳啊』，因為太新奇了才一直看，真的沒有其他意思。」主持人追問是否曾擔心華莎赤腳表演會不會著涼，他立刻否認，急忙說道：「不不不，完全沒有那樣想！」一連串過於理性的回應，讓現場笑聲不斷。

他也透露，這其實是繼拍攝華莎音樂錄影帶後，第二次近距離看到對方的舞台表演，對赤腳登台的設計感到單純好奇，卻意外被鏡頭捕捉成「戀愛感瞬間」。訪談中，主持人也打趣詢問，華莎憑藉該舞台爆紅後，音源成績亮眼，是否讓朴正民感到羨慕，或對方有沒有傳訊表示要請客。沒想到他一本正經地回應：「其實華莎很怕我。」隨後又補充笑說：「她應該是故意躲我吧，因為請客要花大錢買肉啊！」突如其來的無厘頭發言再度逗樂全場。

回顧去年11月在首爾汝矣島KBS Hall舉行的第46屆青龍電影獎，表演嘉賓華莎身穿白色禮服、赤腳演唱〈Good Goodbye〉，並走下舞台與朴正民對視，隨著距離逐漸拉近，曖昧氣氛瞬間升溫，成為典禮最具話題性的畫面之一。該舞台也在演出後引發熱烈討論，歌曲音源更在發行約一個月後登上排行榜冠軍。

更多三立新聞網報導

《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中

《哈利波特》跩哥馬份中國爆紅！反派逆襲成春聯主角 本人1舉動回應了

美聲天王將來台！竟邀「大咖女星同台合唱」 她身分曝光粉狂讚：太夢幻

周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生

