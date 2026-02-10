看藍營台中「姐弟之爭」王義川認楊過年衝一波 江會感受到壓力

王義川今天陪同台中正國會６人完成登記初選。（李京昇攝）

下屆台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純參選，國民黨則是立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔上演「姐弟之爭」，對此，立委王義川今天受訪時肯定楊、江都是優秀立委，他也盼不論是誰出線，都能跟何欣純有君子之爭。

王義川表示，何欣純很早就提名，並跨出自己的選區，接下來將近10個月時間，何會更深入了解台中各區的需求，民進黨起跑的相當快。

他說，江啟臣、楊瓊瓔都是優秀立委，尤其楊瓊瓔跑基層的功力，值得大家學習，也因此他認為原先裹足不前的江啟臣，現在也開始動起來，就是因為楊瓊瓔四處奔走，如果農曆過年期間，楊再衝刺，一定會讓江感受到壓力。

王義川表示，最後不論是誰出線，他希望都能狗跟何欣純有君子之爭，至於國民黨要如何協調人選，是藍營內部的事情，何欣純則繼續勤走基層，台中市所有市議員都會全力協助。

