看衰李四川？江怡臻退選卡位立委？于北辰揭背後2種布局！

論壇中心／董思旻報導

新北選情震撼彈，國民黨議員江怡臻宣布放棄爭取連任，被視為備戰2028年立委選舉，據傳可望將加入新北市長候選人李四川競辦的發言人，甚至有機會接掌文傳會。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，江怡臻這招是「以退為進」，言下之意是不看好李四川當選的機率，比她補選成功的機率還低。

新北市第八選區今年少一席，讓藍白競爭更激烈，江怡臻放棄挑戰議員三連霸，遭疑看好民進黨立委蘇巧慧當選新北市長，才提前卡位立委補選。對此，于北辰認為，國民黨這次有三席議員競爭，藍營議員黃永昌雖然資格未定，但可能以無黨籍參選，以及民眾黨提名吳亞倫參選，江怡臻的退選將讓藍白角力產生變化。

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另外，于北辰指出兩種布局，如果李四川選上新北市長，江怡臻當了發言人後將以第一大將入主市府，若李四川落選，就馬上參選蘇巧慧的立委缺額。于北辰稱已經有三位政治人物覬覦蘇巧慧的缺額，如果江怡臻等今年選完才表態參選，就會跟藍委王鴻薇一樣被罵落跑，而若是因為退選讓民眾黨選上的機率變高，到時江怡臻要補選，民眾黨是否要力挺，這就叫做「以退為進」。

原文出處：看衰李四川？江怡臻不連任議員卡位2028立委？于北辰揭「以退為進」布局！

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