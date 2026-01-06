即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌捲入的「狗仔疑雲」案再有新進展。週刊今（6）日爆料指出，專案小組在年前已約談「凱思國際」負責人李麗娟，李女恐被列為貪汙案被告。國民黨副主席蕭旭岑今早在廣播節目專訪中表示，未來民眾黨可能陷入「真空危機」，在野局面可能出現變數。

蕭旭岑指出，黃國昌將於2月1日卸下立委身分，屆時不再具有國會保護傘，很有可能得面臨司法問題。而近期法界盛傳前民眾黨主席柯文哲可能被判刑10年以上，那屆時民眾黨的未來便顯得岌岌可危。

他進一步推測，未來可能有多名立委將涉及刑事責任或《反滲透法》，進而改變立法院在野席次，這也可以解釋為何總統賴清德在總預算案上態度強硬、不願讓步，因為立院席次今年可能出現變化，但他強調，在野黨絕不能坐視這樣的情況發生。

蕭旭岑也強調，黃國昌一旦失去立委身分，各種搜索、羈押恐接踵而至，若民眾黨前後任兩位黨主席同時遭調查，恐導致黨內群龍無首。他擔憂柯文哲若遭重判，2028年參選之路恐告終，民眾黨未來政治路線及政黨結盟走向，也會在今年內出現重大變數，屆時「藍白合」能否持續，甚至出現「綠白合」，都不無可能。

原文出處：快新聞／看衰民眾黨！蕭旭岑憂黃國昌、柯文哲會被抓去關 「綠白合也說不定」

