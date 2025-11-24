看衰經濟前景！ 美國感恩節大餐花費少5％ CNN教省錢火雞餐

感恩節還沒過，美國各地已經開始出現耶誕氛圍。尤其是芝加哥，最熱鬧的「密西根大道」，不只耶誕樹已經點亮；今年還找來迪士尼的米奇、米妮和冰雪奇緣的角色，來參加燈光節的遊行。只是因為看衰美國經濟前景，消費者荷包緊縮，讓今年感恩節大餐的平均花費，其實比去年少了5%。

美國迎接感恩節，但消費者卻不願花錢消費，有專家教大家做省錢火雞餐。(示意圖／Shutterstock達志影像)

感恩節尚未到來，美國各地已經提前展現耶誕氣氛，特別是芝加哥最熱鬧的密西根大道，不僅耶誕樹已點亮，今年更邀請了迪士尼的米奇、米妮以及冰雪奇緣角色參加燈光節遊行。然而，由於對美國經濟前景的擔憂，消費者開始緊縮開支，使得今年感恩節大餐的平均花費比去年減少了5%。儘管如此，民眾仍然透過各種方式，努力在經濟壓力下維持節慶氣氛。

在伊利諾州，巨大的耶誕樹已經照亮了夜空，雖然感恩節還未過去，美國民眾已經開始感受到耶誕的氣氛。米老鼠和米妮站在佈滿耶誕禮物裝飾的遊行花車上，熱情地向大家揮手。數以千計的芝加哥市民聚集在密西根大道，與迪士尼明星們一起迎接年底假日季節的到來。現場樂隊擊鼓前行，吹奏喇叭，釋放煙火，而耶誕老公公也如期出現在遊行中。

密西根大道瀰漫著濃濃的節慶氣氛，大批人潮沿著遊行路線排隊，熱切迎接全新的假期季節到來。然而，今年美國在佳節氣氛中，似乎還能感受到經濟緊縮的影響。美國農業事務聯合會估計，今年準備10人份感恩節大餐平均將花費55.18美元，約1700新台幣，比去年減少5%。

為了幫助大家節省開支，地中海美食網站創始人卡拉德謝分享了省錢火雞料理的做法。卡拉德謝表示，她喜歡先從皮下面開始調味，因為味道通常會附著在那裡，然後再加一點新鮮的巴西里。她建議將胡椒、橄欖油和蒜瓣放進大碗，再把調味好的雞胸肉放進去拌一拌。接著將肉擺在鋪著紅蔥頭及芹菜的烤盤上，在攝氏176度的烤箱中烤45分鐘。最後撒上預先烤好的無籽紅葡萄，地中海蒜香烤火雞胸就大功告成了。

卡拉德謝強調，就算不是整隻火雞，也不表示不能把牠烹調得美味可口。她認為，即使沒有足夠的預算購買整隻火雞，民眾仍然能夠享受感恩節假期的美食。這種創新的烹飪方法，讓大家在經濟壓力下依然能夠保持節慶的歡樂氣氛。

