看見不一樣的美 黎明教養院學員藝術特展登場

花蓮市公所市民藝廊五日由黎明教養院學員創作的「穿越障礙遇見你」藝術特展，展出多件充滿生命力與想像力的藝術作品，展現學員們獨特的創作視角與豐沛情感，為市公所市民藝廊注入溫暖的藝術氣息（見圖）。

花蓮市公所「市民藝廊」長期推廣在地藝術創作，此次特別邀請黎明教養院學員展出作品，透過色彩大膽、題材多元的畫作，展現學員們純真真誠的創作能量與對生活的獨到觀察。展出內容包含小狗、鋼蛋勇士、自畫像及大草原等主題，想像力十足，展覽導覽期間，學員們也親自向市長魏嘉彥介紹創作理念，現場氣氛溫馨感人。

市長魏嘉彥表示，非常高興今年市民藝廊的第一場展覽能邀請到黎明教養院學員展出，透過一幅幅真誠的畫作，讓市公所空間變得更加活潑、有溫度。他也鼓勵學員們持續創作，將自己對世界的想法與感受透過藝術表現出來。

黎明教養院強調，十分感謝花蓮市公所提供展覽場地，讓學員們有機會展現自身創作成果，發揮各自的藝術專長；也期盼透過繪畫創作，深化與社區及相關公部門的連結，未來能有更多機會與不同團體攜手合作，持續拓展學員的學習與展演舞台。

市長魏嘉彥邀請花蓮的市民朋友，在洽公之餘，不妨走進市民藝廊，細細欣賞這場充滿感動與力量的藝術特展。