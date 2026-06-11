看見危險駕駛別只PO網！台中機車騎士74線狂飆蛇行 警：打110救大家

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機車騎士在台中74快速道路不斷蛇行，險象環生。畫面翻攝___chen___102

台中74快速道路日前出現機車違規闖入主線道，還一路蛇行、飄移穿梭車陣，驚險畫面在網路瘋傳，引發民眾質疑是否涉及酒駕或毒駕。不過警方指出，案件迄今未接獲報案，且74線橫跨多個行政轄區，若僅有網路影片流傳，缺乏明確車牌、時間及地點等資訊，在比例原則與事證不足情況下，未必能主動大規模調閱監視器追查。警方呼籲，民眾目擊危險駕駛時，除了上網發文，更應立即撥打110報案並提供具體資訊，才能爭取攔查時機，避免危害持續擴大。

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10日晚間9時許，台中74快速道路出現驚險一幕，一名機車騎士違規闖入霧峰路段快速道路主線，不僅一路騎在車陣間，更不斷左右蛇行、頻繁切換方向燈，甚至出現高速飄移般的危險動作，讓周邊駕駛看得膽戰心驚。

影片曝光後，引發大量網友討論，不少人質疑騎士是否涉及酒駕、毒駕或精神狀況異常，更有人形容根本是「移動神主牌」，隨時可能釀成重大事故。

不過警方表示，該案目前並未接獲民眾報案，而74快速道路路線橫跨多個行政轄區，若僅有網友轉傳影片，缺乏明確時間、地點、車牌等資訊，加上部分路段未設置監視器，警方未必能立即確認違規人身分。

機車騎士在台中74快速道路不斷蛇行，險象環生。畫面翻攝___chen___102

「只PO網路，不一定抓得到人；打110報案，才有機會即時攔下危險駕駛。」警方進一步說明，一般交通違規案件仍須兼顧比例原則與行政資源運用，若沒有具體事證或正式報案資料，執法機關不一定會大規模調閱監視器逐一追查。不過若涉及危險駕駛、酒駕、毒駕、競速飆車等重大公共危險情節，警方仍可依法主動介入偵辦。

警方也藉此呼籲民眾，遇到類似危險駕駛情況，最重要的不是事後上網發文，而是第一時間記下車牌、行駛方向、時間與路段，並立即撥打110報案。透過即時通報，警方才有機會迅速派遣線上警力攔查，避免危險駕駛持續上路，進一步保障其他用路人的生命安全。



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