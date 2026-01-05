看見台泰合作機會 藍夏禮談新年願景

邁入2026年之際，泰國最大報紙「泰叻報」（Thai Rath）去年底（12 月 31 日）在國際版以全版專題形式，刊登多國駐泰使節的年終觀察與新年展望，聚焦當前國際局勢快速變動下，多邊合作以及經濟與安全韌性所扮演的關鍵角色。專題以「看見多邊關係的機會」（มองโอกาสต่อยอดสัมพันธ์ทวิภาคี）為題，彙集來自澳洲、德國、印度、亞塞拜然、俄羅斯、南韓及台灣等七國駐泰使節的觀點，反映泰國在區域與全球層級所關注的合作方向。

在「泰叻報」這次專題中，各國駐泰使節分別從自身國家與泰國的合作經驗出發，提出對未來發展的觀察。澳洲大使指出，在地緣政治風險升高的情勢下，與價值相近、遵循國際規則的夥伴深化合作，有助於強化經濟與安全韌性；德國大使則聚焦泰國產業升級與高附加價值製造，凸顯歐洲在技術、標準與永續發展上的角色。

印度大使從新興市場與成長潛力切入，強調擴大貿易、數位經濟與南南合作的重要性；亞塞拜然大使著重能源與運輸路線多元化，認為有助降低結構性風險；俄羅斯大使延續務實合作論述，聚焦既有的能源、農業與觀光交流；南韓大使則以科技產業與文化軟實力為主軸，強調雙邊產業互補與創新合作。

相較之下，中華民國駐泰王國代表藍夏禮大使的論述，並未僅停留在單一產業或市場層次，而是從「完整產業生態系」出發，系統性說明台灣在半導體與資訊科技領域具備上中下游整合優勢，並結合既有合作經驗、外資實績與文化相近性，明確將台灣定位為泰國推動經濟多元化與強化整體韌性的「可即刻深化合作」夥伴，同時提出具體平台與合作機制，展現高度務實與可操作性。

以下為藍夏禮大使在「泰叻報」專題中的完整觀點：

台灣是泰國推動經濟多元化與強化韌性安全方面，最理想的合作夥伴，因為台灣具有一切所需的關鍵資源，以及相近的文化背景，更是全球半導體與資訊科技（ICT）產業的領先者，擁有上游到下游的完整產業生態。

台灣與泰國在過往已有成功的合作經驗基礎，例如由泰國拉瑪九世蒲美蓬大帝推動的「皇家計畫」；且現在台灣是泰國第四大外資來源國，有約20萬名台灣人在泰國工作及居住，加上陸續有另一波台灣企業對赴泰國投資深感興趣，凡此均是台泰具龐大商機潛力的最佳明證；而且，台灣人民的友善特質與台泰文化的相近性，促成台泰之間緊密的文化、觀光與教育等交流。

台灣具有中等規模的經濟實力，對任何國家都不構成安全或軍事威脅。台灣人民熱愛和平、友善親切，既富創意又誠實守法，靈活且遵循制度。台灣在全球的傑出表現證明台灣是國際值得信賴的夥伴；台泰若能以務實方式攜手合作，必能建立互補互利的夥伴關係，並為泰國在智慧醫療、智慧城市與智慧農業等領域帶來高度韌性，進而有助提升泰國未來的經濟韌性與成長。

藍夏禮並指出，台灣駐泰國代表處近期已正式啟動「台泰科技人才服務平台」，為台泰雙邊相關領域提供專業媒合及解決方案，歡迎各界與代表處聯繫，攜手合作、共創成長。(編輯：沈鎮江)