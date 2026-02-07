看見台灣公民力量 一青妙：將返日投下神聖一票

（中央社記者邱祖胤台北7日電）長年推廣台日文化交流的作家一青妙今天表示，過去在日本從未投票，總覺得政治距離生活太遙遠，但看到台灣社會的行動力與公民力量，讓她意識到「每一票都很重要」，明天她將回日本投下神聖的一票。

一青妙今天在台北國際書展會場分享她的最新小說「青色之花」，一青妙表示，她在台灣看到太陽花運動等社會運動，深刻感受到民眾如何用行動改變社會，這種力量令她震撼，也讓她重新理解民主的價值。

一青妙認為，相較之下，日本社會雖然安定，卻容易忽略政治與歷史的重量，而台灣的歷史經驗，讓她更理解自由與民主的得來不易。

一青妙的父親是昔日台灣5大家族之一的基隆顏家長男顏惠民，母親為日本女性一青和枝。一青妙童年在台灣度過，11歲遷居日本，父親過世後改從母姓，大學時期母親病歿。

一青妙大約在40歲過後，開始瘋狂投入並寫下有關家族的文章，並陸續出版「我的箱子」、「日本媽媽的台菜物語」兩本書，都曾被改拍成電影、舞台劇。

小說「青色之花」源自於一青妙對父親身世的追尋。她發現父親在1947年至1949年間曾回到台灣，並就讀台灣大學地質系，卻長期未被家族提起，成為她心中的謎團。

一青妙推測父親可能因與友人接觸思想活動，在白色恐怖時代面臨風險，家人因此安排他偷渡「回」日本，這段歷史成為家族沉默的原因。

一青妙表示，在追查父親故事的過程中，她接觸到父親友人的遭遇，包括因政治因素被捕、入獄的經歷，也看見白色恐怖對家庭造成的創傷。她說，這些故事讓她理解，身分認同與歷史記憶往往交織在個人命運之中，以及台灣、日本與中國之間的複雜關係，深刻影響上一代的生命選擇。

一青妙表示，她希望透過小說與書寫，讓台日之間被忽略的歷史重新被看見，也提醒人們趁長輩仍在世時，傾聽他們的故事。

一青妙說，每個家庭都藏著一段時代的記憶，而這些記憶不只是私人故事，更是理解台灣與日本歷史的重要線索。（編輯：李亨山）1150207