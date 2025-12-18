看見團隊的力量：台北市首增表揚特殊教育人員團體獎推薦開跑

台北市教育局辦理「115年度表揚優良特殊教育人員實施計畫」。(台北市教育局提供)_

記者王誌成／台北報導

為肯定長期投入特殊教育與融合教育現場、陪伴學生穩定學習與成長的教育人員，台北市教育局十八日辦理「一一五年度表揚優良特殊教育人員實施計畫」，共同肯定特殊教育專業，持續打造更友善完善的學習支持環境。

此次表揚分為個人獎與團體獎，其中今年首度增設「團體獎」，為全國首創以「團隊」形式表揚特殊教育人員。個人獎涵蓋教師組、行政組，以及特殊教育相關專業人員與特教助理人員組，分設金質、銀質及銅質獎，頒發獎狀與獎金或等值禮券，肯定第一線人員的專業付出；團體獎則表揚在特殊教育合作上表現亮眼的團隊讓長期攜手支持學生學習的團隊成果被更多人看見。

教育局指出，特殊教育的推動仰賴多元角色分工合作，從教學、行政到專業支持與生活照顧，皆需教師、行政人員、專業人員及特教助理人員共同投入，此次以團體方式表揚，旨在突破以往以個人為主的肯定框架，凸顯團隊合作在特殊教育現場的關鍵價值，並促進學校跨專業合作、經驗傳承與校際交流，讓更多長期付出的團隊被看見。