看見城市美力 第12屆教育部藝術教育貢獻獎 北市獲4獎

北市民族國小榮獲第12屆藝術教育貢獻獎績優學校獎國小組

北市中正國中榮獲第12屆藝術教育貢獻獎績優學校獎國中組

北市靜心高中榮獲第12屆藝術教育貢獻獎績優學校獎高中組

采苑藝術文教基金會榮獲第12屆藝術教育貢獻獎績優團體獎

第12屆藝術教育貢獻獎頒獎典禮由北市中正國中弦樂團帶來開場演出

教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎揭曉，臺北市表現卓越，包括臺北市民族國小、中正國中、私立靜心高中與采苑藝術文教基金會脫穎而出，從績優學校國小組、國中組、高中組到績優團體獎均名列其中，展現臺北市長期推動藝術教育的深厚能量與成果。

榮獲「績優學校獎」的民族國小以「民族為本、藝術啟航」為核心理念，長年致力於打造藝術生活化的學習環境。學校結合公共藝術、巷弄彩繪、館校合作、國際交流與 AI 數位創作等多元元素，形成具創新性的跨域美感課程體系。學生不僅於校園中進行創作，更站上中山堂、松山國際機場，甚至與法國、新加坡姊妹校交流，感受世界藝術語境的廣度。民族國小曾於第1屆獲獎，今年再度獲肯定，展現基礎教育階段對美感扎根的扎實成果。

中正國中以「原創精神、國際在地、跨域視野、人文關懷」四大主軸推動藝術教育，建構系統性而多元的課程架構。校內管樂團多年於臺北市及全國音樂比賽獲得特優成績，並多次赴奧地利、中國、日本、新加坡等地展演，在國際舞臺展現臺灣青年藝術能量，除音樂表現外，學校也透過雙語相聲、創客藝術、文化書信、環境劇場等課程深化學生的創造力與反思能力，更長期投入醫療院所、社區空間的公益演出，使藝術成為具溫度的社會實踐。

私立靜心高中以「藝游靜心、人本共創」為願景，結合從國小、國中到高中的完整藝術教育體系，全面深化學生的美感素養。課程涵蓋舞蹈、英語戲劇、音樂專輯製作、多媒體藝術與藝文企劃等多元領域，並透過「古韻今唱」展演、Power Play 英語話劇、大型美展「靜觀心藝」等活動展現跨域成果。靜心高中樂團長年於全國音樂比賽獲特優，並受邀前往日本、新加坡、馬來西亞以及維也納金色大廳演出，具備國際級水準。今年高中部再次獲獎，使靜心成為全國唯一蟬聯獲獎的私立高中，再度印證學校在美感教育上的卓越成果。

采苑藝術文教基金會自1997年成立以來，以「藝術向下扎根、文化向上提升」為使命，結合音樂、戲劇與地方故事發展具臺灣文化特色的「合唱戲劇」，創作題材涵蓋環境教育、生命議題與地方文化，讓藝術成為理解土地的重要媒介。采苑藝術文教基金會推動「藝術教育列車」進入校園，並透過「夜光創意玩藝班」陪伴弱勢兒童，以創意課程強化其自我認同與表達能力。