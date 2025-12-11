看見媽媽的故鄉 新北瑞亭國小親子共學多元文化

為了推動多元文化教育向下扎根，新北市瑞亭國小特別利用五個星期六假期，開辦「越南語親子課程」，邀請新住民二代與在地學童共同參與。透過語言學習、服飾體驗、美食手作與文化藝術創作等豐富課程，打造沉浸式的越南文化學習體驗。課程由專業越南語教師帶領，孩子們從日常生活用語學起，並親自穿上越南傳統服飾「奧黛」、彩繪斗笠，在熱鬧的活動氛圍中感受越南文化的獨特色彩，課程也安排許多深受孩子喜愛的體驗，包括製作五角星燈籠與越南春捲。

五年級黃宜婕同學分享，這是自己第一次上越南語課，從學說日常用語到穿奧黛、彩繪斗笠，還親手做春捲，每一樣都很特別，不只是學到語言，也更認識越南文化，真的很有趣。四年級謝筑嫻同學也表示，透過這門課，才知道媽媽以前來臺灣一定很辛苦，要學新的語言真的不容易，自己穿了奧黛，也做了春捲，覺得越南文化很有魅力。以後會更努力學越南語，也更了解媽媽的故鄉。

瑞亭國小校長柯俊生表示，越南語課程不僅鼓勵新住民二代認同母語與文化，也讓臺灣學生有機會接觸不同國家的生活方式與價值觀。他強調，多元文化教育是培養孩子尊重、包容與國際視野的重要基礎，希望透過這樣的活動，讓孩子在體驗中理解文化差異，在共學中增進親子情感連結。未來，將持續擴大新住民文化課程與國際交流活動，期盼為孩子打造更具廣度與深度的跨文化學習環境，讓他們在認識世界的同時，也更看見自己的多元背景與可能性。