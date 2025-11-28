看見宇宙！台製福衛八號「齊柏林」衛星順利升空 即將展開遙測
即時中心／林耿郁報導
我國第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」，首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，歷經運載火箭數度延期，終於在台灣時間今（29）日凌晨2時44分，搭乘SpaceX獵鷹九號火箭順利發射升空。即將展開對地表取像的光學遙測任務。
星辰大海！國科會新聞稿指出，齊柏林衛星乘載的獵鷹火箭，於凌晨2時47分進行整流罩分離，2時52分回收第一節火箭，同一時間，第二節火箭進入停泊軌道熄火滑行；3時38分，開始於510公里軌道，釋放5顆台灣的立方衛星，4時29分後，點火前往561公里軌道，齊柏林衛星則預計於發射140分鐘後（約台灣時間凌晨5時4分）進入任務軌道。
賴清德總統在直播節目中表示，福衛八號將構成緊密的對地觀測網絡，守護國家安全並提升人民福祉，讓齊柏林導演的精神延伸到太空，繼續守望台灣、觀照世界。並在太空科技與產業努力，讓我國邁向太空新時代；未來，政府會持續跟產學研界攜手合作，大力發展太空產業，讓臺灣成為國際太空產業鏈中不可或缺的關鍵角色。
國科會主委吳誠文，親臨位於新竹的國家太空中心（TASA）衛星操控中心，視察火箭發射及衛星聯繫情形。吳主委指出，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出我太空產業新商機。
福衛八號抵達太空，展示我國產業實力。（圖／國科會提供）
看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹先生也錄製影片，共同關注齊柏林衛星的發射情形。他表示，隨著衛星升空，「齊柏林」不再只是一個人的名字，而是代表台灣的精神，用「看見」力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。
國家太空中心指出，齊柏林衛星的關鍵元件自製率達84%，由TASA匯聚33個國內產官學研單位的能量共同研發。衛星在太空執行任務之餘，也連帶讓這些元件取得實績，獲得國際太空產業相當看重的飛行履歷（Flight Heritage），增進我國太空產業發展優勢。
福衛八號星系任務，共包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，採依序研製，自今（2025）年起逐年發射，預計2031年全星系佈建完成，屆時將可提供每日多次再訪，以及全球覆蓋的衛星影像。
福衛八號。（圖／國科會提供）
原文出處：快新聞／看見宇宙！台製福衛八號「齊柏林」衛星順利升空 即將展開遙測
