「看見市民的需求」！盧秀燕推動台中首座市立醫院啟用

台中市立老人復健綜合醫院昨(6)日正式開幕，市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。「看見人民需求！」盧秀燕表示，台中過去沒有市立醫院，此座醫院正式開幕代表台中新的里程碑，感謝各界促成，與市府共同實踐對市民健康的承諾，讓台中更宜居。

（圖）盧市長與董事長蔡長海（左）在現場「愛寶機器人」進行問答互動。

盧秀燕表示，過去6都之中只有台中、桃園沒有市立醫院，而台中市又是全國第二大城市，其中北屯區是第一大行政區，人口高達31萬人並且人口持續增加，她上任後積極推動新建大型的市立綜合醫院區域，以平衡醫療資源，回應市民對醫療、長照及急難救護的迫切需求，並列為優先市政規劃。

盧秀燕說，台中市立老人復健綜合醫院採取促參方式，由財團法人中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額超過157億元，是台中市目前為止最大的BOT案，從啟案、簽約到興建，儘管歷經新冠肺炎疫情，但市府團隊與中國醫藥大學團隊也從未停歇，自111年簽約完成之後開始新建，順利於今年9月開始試營運，特別感謝中國醫藥大學蔡董事長、台中市議會對此案的大力支持、感謝市府衛生局及跨局處團隊使命必達，也感謝所有參與貢獻的夥伴，「你們都是城市建設的英雄！」。

盧秀燕補充說，市立醫院擁有最先進與最完善的規劃，北院區以急重症醫療、急性後期醫療為主體，隔著太原路延伸到南院區以長期照護及社區服務為主，並導入AI智慧技術，融合黃金級綠建築、智慧建築、低碳建築的設計，建構從急救、治療、復健、長照及社區服務的完整醫療照護鍊，為台中打造「醫養合一、智慧綠能」新型醫療體系，要讓市民朋友及長輩們能在熟悉的地方，有尊嚴地獲得照護，有最專業、最妥善的照顧。