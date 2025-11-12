看見希望擁抱愛 走進慢飛天使內心世界

彰化縣政府於11日上午在彰化藝術館舉辦「看見希望，擁抱愛~童畫心世界畫展」開幕記者會，縣長王惠美出席頒獎表揚各組前三名共100位優秀學生，再加上79件佳作，總共展出179幅作品，會後欣賞畫作並聆聽學童創作的理念與心得。王縣長表示，誠摯邀請鄉親11月4日至16日蒞臨彰化藝術館，欣賞這些真摯且動人的作品，相信會被孩子們的創意與勇氣深深感動，看見他們的無限可能。

王縣長表示，「童畫心世界畫展」自2009年至今已有17年，這不僅是一場色彩的饗宴，更是孩子們用心說故事的舞台。其中黃同學原本個性內向，也不擅於表達自己的想法，經過這幾年持續參加「童畫心世界畫展」，慢慢找回笑容，也變得更有自信，用繪畫說出屬於自己的勇氣與希望。這就是藝術的力量，讓孩子在創作中找到快樂，點燃生命的光亮。

王縣長指出，感謝每位辛苦的師長與家長一路上的陪伴與鼓勵，孩子們才能安心成長，勇敢表達自己，您們是孩子們最堅強的後盾，也是這場畫展背後最溫柔的力量。

文開國小校長郭木村表示，黃同學對繪畫非常有興趣，從國小三年級開始學習，四年級開始連續3年獲得「童畫心世界」的表揚，感謝縣府舉辦這麼有意義的活動，讓孩子有舞台可以表現自我。目前黃同學已經升上鹿港國中一年級，這次的得獎作品是動物園一日遊，是他到動物園觀察到的事物，用學了三、四年的繪畫技巧盡情展現，希望大家會喜歡。

教育處表示，縣府自2009年起每年辦理「童畫心世界」活動，迄今邁入第17屆，持續為身心障礙學生打造一個展現自我、表達情感的舞台。今年共徵集756件作品，依年級與障礙類別分為16組，經過專業評審，選出各組前三名共100件作品，以及佳作79件，充分展現學童在藝術上的潛能與努力成果。

本次畫展以「看見希望，擁抱愛—童畫心世界」為主題，自114年11月4日至11月16日於彰化藝術館展出，展出179件優秀作品。其中，各組前三名作品以實體形式展出，佳作則以電子看板呈現，讓更多觀眾欣賞到孩子們真摯、多元的創作內容。在師長的細心指導與陪伴下，學生們運用畫筆、顏料與複合媒材描繪出生活風景、人文景觀、動植物、運動及宗教建築等主題，作品構圖鮮明、色彩豐富、童趣洋溢，極具觀賞價值。

除了舉辦繪畫展覽，縣府長期推動多元支持措施，致力於打造友善且具包容性的學習環境，包括「夯才藝FUN異彩」才藝競賽、寒暑假期間辦理的「慢飛陪伴育樂營」、「特愛相伴」服務，以及具融合教育精神的「當我們同在一起」全縣特教生校外參訪活動，也重視身心障礙學生的教育權益與福祉，除提供獎助學金、代收代辦費補助外，亦積極推動交通接送、助理員服務、輔具支援及專業團隊介入等全方位協助。未來將持續投入資源，深化特殊教育推動，落實「有愛無礙、無私奉獻」的精神，讓每位孩子都能在關懷與支持中安心學習、自信成長。

