看見希望、綻放光明——許長祿博士分享 2026 產業整合新局



從台灣出發，啟動農業、生技、綠能、碳匯與國際平台的跨域加乘新時代

2026 年，全球正式進入以永續、能源轉型與產業重構為核心的新階段。面對氣候變遷、供應鏈重組與地緣政治交織的時代背景，產業不再只是追求短期效率，而必須回答「如何長期存在、如何創造共好」的根本問題。



長期深耕農業科技、生物技術與再生綠能整合的許長祿博士，於 2026 年正式對外發布其跨域產業發展布局與願景。他指出，未來十年的競爭關鍵，不在單一技術突破，而在於是否能建立可複製、可擴張、可永續的產業系統。

許博士所主導的整體布局，已完成五大核心事業軸線的系統化整合，包括：

有機訂單農業與養殖業、生技加值製造與智造、再生綠能（農電／藻電共生）、藍綠複合碳匯機制，以及國際貿易與供應鏈流通平台。透過垂直整合與跨域加乘，讓農業成為能源與碳匯的起點，讓科技成為產業升級的引擎，也讓永續不再只是理念，而是可量化、可資產化的長期價值。

在全球布局策略上，2026 年將是全面啟動之年。許長祿博士以台灣作為技術研發與系統設計核心，串聯兩岸與東南亞多個產業基地，並以華人市場與穆斯林國家為重點發展方向，回應全球對潔淨能源、健康生技與低碳產業的高度需求。

「看見希望，是在不確定的時代中辨識方向；綻放光明，則是讓產業真正走向長期共榮。」許長祿博士表示，2026 年不只是事業擴張的一年，更是產業模式全面升級、價值鏈重新定義的起點。他期許透過跨領域整合，建立具有國際影響力的產業典範，為下一個世代留下可持續發展的基礎。