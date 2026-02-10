看見店貓打招呼！ 他順手買2張刮刮樂嗨了：真的會招財





千萬別小看貓主子，牠或許就是你的招財貓！台中一名中年男子，行經西屯區上安里河南路二段「金鑽石彩券行」時，見到一隻店貓像在呼喚他，於是他一時興起走進店內，兌換中獎的5000元刮刮樂後，又順手加碼買了2張刮刮樂，竟幸運接連中獎，還抱回100萬元大獎！

根據代理人邱小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中年男子，當天這位男子路過店門口時，看見店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5,000元的刮刮樂，兌獎後又順手再加碼購入兩張「2,000萬超級紅包」。

廣告 廣告

邱小姐表示，男子第一張先是中2,000元，再接著刮下一張竟然驚喜刮中100萬元，當下男子驚訝直呼「貓咪真的招財」，太不可思議！

東森財經新聞關心您

民俗說法，僅供參考

（封面圖／台彩公司提供）

更多東森財經新聞報導



娃娃機夾到「暴富」吊飾！ 兩人邊刮邊按恭喜發財 果真抱走100萬

阿公托夢「醒來記不清」 他用手尾錢買了刮刮樂 開獎瞬間懂了

屬雞馬年特別旺？ 她喝喜酒「吉兆狂現」 幸運刮中100萬