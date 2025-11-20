看見彰化獨特民俗文化 彰化縣首套媽祖文化繪本今發表

▲以彰化縣無形文化資產的媽祖民俗文化慶典為主題，出版4本精彩繪本。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣文化局今(20)日在縣立圖書館辦理「半線臺語故事繪本新書發表記者會」，縣長王惠美、繪本作者、繪者及各宮廟主委等人與會。縣長王惠美表示，為讓大眾更認識彰化的「媽祖故事」，特別邀請在地作家與著名插畫家共同創作，以彰化縣無形文化資產的媽祖民俗文化慶典為主題，出版4本精彩繪本。

王惠美表示，彰化建縣三百年，擁有深厚的歷史及文化底蘊，去年出版3本彰化民俗慶典的臺語繪本，帶領民眾認識「花壇白沙坑迎燈排」、「鹿港魯班公宴」及「芳苑海牛採蚵」。「媽祖文化」亦是彰化重要民俗資產，為讓鄉親更瞭解在地的媽祖故事，縣府今年爭取文化部補助「推動國家語言發展計畫」，出版4本登錄為彰化無形文化資產的媽祖文化之華、臺語繪本，期望透過活潑生動的文字與圖像，引領讀者發現彰化獨特的民俗風貌。

繪本邀請彰化在地作家、繪者共同創作，4本繪本分別由作家陳育萱、施養慧、黃祿怡、余益興老師撰寫；插畫家吳欣芸、林一先、知亞、許家畇老師繪製。第一本《婷婷不怕水》，以「孩子克服恐懼」為故事主軸，傳達「彰化南瑤宮笨港進香」背後的信念與精神；第二本《香火袋的約定》描述兩位孩子之間跨越隔閡的友情，探討「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」凝聚不同族群的歷史意義；第三本《大爐不見了！》，以充滿魔法的友情故事，展現「彰化新港十八庄送大爐」文化活潑的一面；第四本《今天會下雨嗎？》，則以雲朵的擬人視角，帶領讀者探索「同安寮十二庄請媽祖」的歷史淵源。

文化局表示，4本繪本附有華語與臺語有聲書及電子書，讓民眾透過多元閱讀媒介瞭解彰化無形文化資產，同時透過淺顯易懂的文字及語音學習臺語。即日起至今年12月31日，在縣立圖書館、社頭、伸港、福興、埔鹽鄉立圖書館，特別舉辦繪本故事插畫展，展示繪本精采圖文。另今年11月22日至30日更舉辦8場說故事活動，活動採事先報名，名額總計300位(報名網址：https://reurl.cc/aMlR1l)，透過精彩演說帶領大小朋友瞭解彰化獨特文化資產。即日起除可於縣立圖書館借閱實體繪本書外，也可在彰化縣文化局官網線上瀏覽電子書：https://reurl.cc/oKd0Dq（照片／記者廖美雅拍攝）