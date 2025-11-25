看見最好的自己 衛武營推出《遇見胡桃鉗的女孩》最終章與特展

衛武營國家藝術文化中心推出歷時3年精心製作的「遇見胡桃鉗的女孩」芭蕾舞劇計畫，將於12月19日至21日在衛武營戲劇院呈現溫暖最終章《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩 三部曲》。第三部曲以「看見最好的自己」為題，不僅為橫跨3年的「成長之旅」放上最關鍵的一塊拼圖，衛武營更同步推出《編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展》，完整呈現3年計畫的創作軌跡。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營自2023年啟動《遇見胡桃鉗的女孩》3年計畫，在今年迎來第三部曲，不僅是衛武營獻給觀眾的聖誕節慶節目，更是一趟集結臺灣創作人才、用3年時間共同灌溉芭蕾產業的旅程；此外，《編織成長的風景特展》更首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊的共創歷程，希望透過演出與展覽，讓藝術走入生活，邀請所有民眾走進衛武營，感受這份屬於臺灣，充滿冒險、勇氣與成長的感動。

廣告 廣告

《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身的舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，葉名樺也表示，這3年的旅程就像是陪著劇中的小女孩一起長大，故事中的女孩已然長成初入社會的少女，將深刻探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者所共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。

此外，衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」特別邀請來自高雄市鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小的48位學童，在合唱團指導黃湘君老師和舞蹈老師江婕希老師的專業指導下，將分別登上戲劇院舞台，以純真的歌聲見證藝術的感動。

而《編織成長的風景：遇見胡桃鉗的女孩特展》緊扣舞劇「冒險、勇氣、成長」的核心，完整呈現衛武營與藝術及服裝製作顧問林璟如、國立臺北藝術大學劇場設計學系合作的「芭蕾舞衣設計與製作計畫」成果，透過大師級技藝傳承培育新生代設計人才。

更多關於演出節目與特展訊息可至衛武營官網查詢。