看見最好的自己! 衛武營芭蕾舞劇計畫 歷經三年將迎最終章

音樂芭蕾劇場遇見胡桃鉗的女孩三部曲，即將於這周五到周日，在衛武營國家藝術文化中心登場，第三部曲以〝看見最好的自己〞為主題，不僅為三年的努力，拼上最關鍵的拼圖，也同步舉辦展覽，要讓大家不僅能欣賞演出，也能走進展場感受。

舞者在進行排練，為演出做準備。（圖／民視新聞）芭蕾舞者穿上華麗服裝，站在舞台上，展現優美舞姿，衛武營國家藝術文化中心歷時三年，精心製作的遇見胡桃鉗的女孩芭蕾舞劇計畫，即將迎來最終章。為了讓演出能有完美呈現，芭蕾舞者們，持續在排練室進行排練，音樂芭蕾劇場遇見胡桃鉗的女孩三部曲，12月19日到12月21日在衛武營國家藝術文化中心登場，衛武營從2023年啟動遇見胡桃鉗的女孩三年計畫，一開始的首部曲、再來的二部曲，以及現在即將來臨的三部曲，三年旅程就像是陪伴著劇中小女孩，一起長大，成為一位少女。音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩編舞編劇葉名樺：「芭蕾舞它看似很遠，可是其實它真的很近，因為我們很容易被這個美好跟努力給感動，所以我相信所有來看的人，你們會跟我一樣就是這樣子滿滿的眼淚。」

除了芭蕾演出之外，衛武營還舉辦特展。（圖／民視新聞）這次演出以看見最好的自己為主題，為三年計畫拼上最關鍵的一片拼圖，衛武營還同步推出特展，呈現三年計畫的創作軌跡，要讓喜歡芭蕾的觀眾，除了欣賞演出，還能親自走進展場，見證感動歷程。音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩編舞編劇葉名樺：「從真人變成二分之一的模型，所以會有舞衣展現，也有這三年來我們在排練，在演出的一些精彩的紀錄。」將歐洲百年經典胡桃鉗與台灣孩子的成長經歷融合，過去兩年就吸引滿滿觀眾進場，今年即將寫下最終章，衛武營邀請大家把握機會前進戲劇院，欣賞精彩演出。

