看見淡水之美！淡江大橋5月通車 新北攜手齊柏林基金會影像助陣

新北市議員陳偉杰與市府開會討論，透露將與齊柏林基金會合作，在淡江大橋通車前的健行活動上，播放大橋建造過程、日落美景的開場影片。（新北市議員陳偉杰服務處提供／吳嘉億新北傳真）

將於5月正式通車的淡江大橋，日前因為交通部公路局在通車前舉辦的活動規劃引發地方反彈，經地方民代及新北市府出面協調後，確認4月25日的通車前健行活動將由新北市民政局與體育局主辦。近日新北市議員陳偉杰再透露，市府將與齊柏林基金會合作，除了當天會播放大橋建造過程、日落美景的開場影片外，也會爭取製作在開幕典禮上播放的影片，更更多人看見台灣、也看見淡水，共同看見大橋背後的工程精神與城市意義。

陳偉杰表示，導演齊柏林以《看見台灣》開啟國人從空中重新認識這片土地的視角，看見影像不只是記錄，更是對環境、城市與公共議題的長期關懷與堅持；在因緣際會下了解基金會希望記錄淡江大橋的建設過程能參與淡江大橋落成活動，便著手召開協調會議進行討論與整合。

廣告 廣告

陳偉杰指出，會中確定在通車前健行活動將播放淡江大橋建造過程及日落美景的開場影片，並可納入「看見台灣」拍攝素材，提升活動識別與宣傳效果；另外在5月3日由公路局舉辦的藝術體驗日中，基金會也規劃設置打卡攤位；最後則是爭取5月9日在淡江大橋開幕典禮上製作並提供由基金會製作的開場影片，目前正由新北市府與公路局協調，希望讓更多人看到淡水之美。

齊柏林基金會表示，基金會落腳淡水已有6年多的時間，而導演齊柏林以往空拍回來都會經過淡水，也都有在記錄拍攝紅樹林、關渡大橋等淡水地景的影像，對於有機會參與淡江大橋通車的時刻是持樂觀其成態度，最後仍有待相關主管單位的討論與協調，也希望藉由影像能更吸引大家關注對台灣這片土地的感情。

更多中時新聞網報導

周曉涵錄實境3天想逃 求助苗可麗

NBA》杜蘭特得分超諾威茲基 本季追喬丹

林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」