《看見石門》微電影首映 山海風土交織最美北海岸

圖上：《看見石門》今（廿六）日首映讓大家透過影像閱讀石門。（記者蘇春瑛攝）

圖下：石門海女七十三歲的彩鳳阿嬤出席《看見石門》微電影現場推薦大家來石門品味清涼的石花凍。（記者蘇春瑛攝）

▲圖上：《看見石門》今（廿六）日首映讓大家透過影像閱讀石門。（記者蘇春瑛攝）

圖下：石門海女七十三歲的彩鳳阿嬤出席《看見石門》微電影現場推薦大家來石門品味清涼的石花凍。（記者蘇春瑛攝）

臺灣最北端的新北市石門區，是北海岸線上一顆璀璨瑰寶。為呈現石門獨特的自然景觀與人文風貌，石門區公所今（廿六）日特別舉辦《看見石門》微電影首映會，透過影像帶領觀眾走進這片由風、浪與時間共同雕琢而成的土地。

石門區長吳家兆表示，石門擁有豐富且壯麗的地質景觀，富貴角燈塔以黑白相間的條紋外觀矗立海岸，每逢懸日時期成為攝影愛好者追逐焦點；春季限定的「老梅綠石槽」在海水滋潤下鋪展出翠綠海藻宛若抹茶色地毯般隨潮汐閃耀。影片中看到持續輔導在地青農，也記錄老一輩人為石門付出的心勞，盼透過影片行銷石門的好山好水，讓民眾知道什麼季節適合來石門，未來持續以影片行銷。

廣告 廣告

受東北季風影響，石門冬雨夏涼孕育出臺灣百合與天人菊交織的花海景致。大屯火山地形更塑造出百年梯田與濱海茶園，高約十公尺天然海蝕拱門「石門洞」也成為地方重要地標。還有「石門國際風箏節」逐年發展為凝聚社區意識重要慶典；「萬金石馬拉松」更躍升為臺灣首獲國際田徑總會認證的金標籤賽事，讓世界看見北海岸的魅力。

石門「三寶」肉粽、鐵觀音茶與石花凍，其中，七十三歲的石門海女彩鳳阿嬤受訪表示，石花季節是農曆一月至五月，採集二月至三月擁有較多的天然膠質，品質佳，紅色的石花需經過七洗七曬才能成品，再經烹煮成清涼的石花凍，以及各口味果凍，其富含水溶性纖維，低熱量是天然的健康食品。

影片拍攝導演余英宗表示，自己也是石門女婿，特別對石門有一份情感，這部影片以減法拍攝，每個受訪者、風景與海就是影片主角，尤其在地的老農一輩子為石門付出，要讓大家看到這部微電影會喜歡石門、愛上石門。