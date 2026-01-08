看見破鞋還在穿！陳美鳳心疼獨居長輩 自掏腰包寒冬送暖

四季線上／陳軒泓 報導

「最美歐巴桑」陳美鳳心更美，今（8）日不畏寒流來襲，前往大愛護理之家進行新年送暖探訪，用歌聲與陪伴為長輩們帶來最溫柔的祝福。身為台灣優質生命協會理事長，她感性表示：「平時協會除了關心獨居長輩、提供生活物資外，也很重視到各大安養機構探訪，透過音樂、陪伴與互動，讓長輩感受到被記得、被在乎。今天看到大家一起唱歌、一起笑，就是我們最珍貴的回饋。」

陳美鳳探訪長輩送愛心

陳美鳳親自開唱〈繁華攏是夢〉，現場長輩忍不住跟著合唱，歌聲此起彼落，氣氛溫馨又感人，許多長輩直說：「好久沒有這麼開心了！」陳美鳳也分享，過去在探訪獨居長輩時，曾親眼看見長輩使用多年、早已塌陷變形的床墊，腳上穿的鞋子也破損不堪，讓她看了十分心疼。她當下不只記在心裡，更親自掏腰包替長輩更換新的床墊，並挑選合適、防滑的拖鞋，只希望長輩至少每天躺下與站起來的時候，不再那麼辛苦，能在日常生活中住得安心、走得安全，也感受到被真正關心與照顧。

廣告 廣告

陳美鳳溫馨開唱〈繁華攏是夢〉

此次活動攜手君綺醫美總經理郭珮甄與團隊夥伴，亦有多位藝人好友共同參與，包含秘書長紀寶如、唐玲、藍如潔、楊岑、紀麗如、章永華、張瑠瓊等人，以實際行動支持公益，陪伴長輩迎接新的一年。

陳美鳳與藝人好友一起做公益

【看更多】

陳美鳳《民視第一發發發》除夕表演搶先曝！將攜手「神秘大咖男歌手」她坦言：很挫

愛雅懷胎8月被寶寶「頂到肋骨」！卸貨倒數最怕「一件事」 盼不碰到大魔王

賴雅妍罕曝「長髮」少女感爆發！ 逆齡美顏「激似楊丞琳」夢回偶像劇年代

陳美鳳溫馨好劇《媽 告訴我哪裡有光》立即看▶️





更多四季線上報導

吳政澔《豆腐媽媽》演活底層小人物！首曝「太沉重」坦承：深刻體會他的苦

傅子純《好運來》殺青近況曝光！蓄鬍變身「型男主廚」網驚：這反差太大認不出

李聖傑也是網球選手！曾頂40度高溫狂練習 全身近「二度灼傷」急送醫