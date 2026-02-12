看見臺灣的浪漫 《書店裡的影像詩》鹿特丹影展回饋熱烈

記者王丹荷／綜合報導

侯季然導演紀錄新片《書店裡的影像詩：停駐與穿越》日前於鹿特丹國際影展（IFFR）進行歐洲首映，3場放映全數售罄，收穫觀眾的熱烈回饋。許多觀眾對於片中呈現書店裡的恬靜時光，以及臺灣小書店老闆們優雅又熱情的生活方式，很嚮往也很感動，直呼：「臺灣人好浪漫！」更想親自到臺灣看看。

侯季然分享，有觀眾很驚訝臺灣的獨立書店與周邊社群、公共議題連結如此深刻，並能夠積極保存傳統文化與記憶，這麼活躍的書店文化，讓歐洲觀眾大開眼界；也有觀眾形容在看電影時有完全沉浸的感受，彷彿自己也在臺灣的書店裡生活過一般，讚美道：「這是1部非常有力量的電影。」

值得一提的是，鹿特丹國際影展選片人原先擔心臺灣獨立書店的故事，對於歐洲觀眾有所距離，但在看了作品好幾遍後，仍然意猶未盡堅持選擇，沒想到好口碑持續發酵，不僅影人出席的場次，而是3場放映全數完售，滿場的觀眾也讓選片人動容表示：「我好開心，我好想哭。」

在鹿特丹首映前，侯季然受邀到海牙一家歷史悠久的Colette & Co書店參訪交流，並於同日也去到海牙的飛地書店進行講座，看到當地的中文書店在海外紮根。侯季然表示：「抵達時現場已有十幾位熱情的書店義工在等候，聽到臺灣書店與他們類似的故事後，大感驚奇，也讚嘆原來全世界的書店都是這樣的瘋狂與激情！」

侯季然2005年曾以《台灣黑電影》入選鹿特丹國際影展，時隔20年帶著新作品再次入選，他感性分享心境轉變：「20年前對於影展生態還很懵懂，片子受邀就去參加，20年後比較了解一部作品要被國外觀眾看到有多不容易，要與數千部報名的全世界影片競爭，需要有獨特的觀點，也要有原創性高但又能跨越國界的電影語言，更要有能呼應或反映當代文化變遷的真實經驗。」

此次親自出席影展，侯季也從中感受到不同文化背景的觀影差異：「許多在臺灣放映時沒想到是笑點的地方，這裡都反應熱烈，並且提問非常踴躍。」侯季然也笑著談到，散場後和大家在場外熱情交流，直到他要趕往機場，都仍有觀眾追上前說：「我愛這部片，這是我這次影展看的所有電影中最喜歡的一部，5顆星！」

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》鹿特丹國際影展歐洲首映，獲得觀眾熱烈回饋。（夢田影像提供）

《書店裡的影像詩：停駐與穿越》侯季然導演（左4）受邀到海牙Colette & Co書店參訪交流。（夢田影像提供）

侯季然導演新作《書店裡的影像詩：停駐與穿越》入選鹿特丹國際影展。（夢田影像提供）