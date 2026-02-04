看見被善待的出火地景 是恆春人的感動

恆春出火地質公園重新開幕，在規劃和管理上都有了新樣貌。（作者提供）





近日恆春出火地質公園重新開幕，引發不少討論。身為在恆春長大的在地人，看到這片熟悉的地景重新被看見、被對待，心中其實有著不少感觸。

坦白說，過去對出火的印象並不美好。進入園區必須穿越昏暗的小徑與破損的階梯，沿途雜草叢生，還不時得提防野狗追逐與地面坑洞。第一次近距離看到火焰自地底竄出，確實震撼，但映入眼簾的卻是滿地鋁箔紙、爆米花盒、燒剩的仙女棒，甚至有人進入進行宗教儀式。那樣的出火或許原始、自由，卻更像一處任人糟蹋的荒地，而非值得珍惜的自然地景，令人心疼。

長年來，出火周邊也深受銀合歡與雜草蔓生之苦。如今政府願意投入整理與規劃，對在地居民而言，其實是一件難能可貴的事，也希望外界不要輕易唱衰或以訛傳訛。

2月1日重新開幕當天，我也實際走訪現場。沿著全新規劃的階梯步道緩緩走下，心中不禁湧上一股感動。園區整體設計簡潔而有質感，動線清楚，中央的環形景觀讓人能從不同角度欣賞火焰。設計美感或許見仁見智，但從高處遠望相當壯觀，走近後也能毫無遮擋地感受火苗跳動，這樣的出火，我很喜歡。

更重要的是，未來遊客不必再踏著泥濘與雜物前行，而是能安心走在規劃完善的步道上。對我而言，這才是一個「景點」該有的樣貌。看到恆春又多了一處被好好對待、值得驕傲的地景，讓人感覺家鄉正在被認真看待。

與其懷念過去那個垃圾遍地、缺乏管理的出火，我更樂見現在這個有規劃、有管理的新樣貌。有討論，代表大家關心恆春的未來，這本身就是好事。畢竟出火只有一處，它不只是觀光資源，更是恆春人共同的記憶。

近年來，恆春在各項硬體建設上持續進步，身為在地居民，這些改變都看在眼裡，也真心感到開心。

※作者為恆春在地居民