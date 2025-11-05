看見避難弱勢 馬太鞍溪堰塞湖潰壩警示【獨立特派員】
不在預估範圍的災民
「我還想再睡一下、休息一下，等一下要養牛。」56歲的伊佐牛牧場老闆林明技回憶9月23日當天，早晨4點多接到大榮里里長通知堰塞湖有溢流危險，「他說要小心喔，沒有叫我們撤離」。真正叫他撤離的是鳳仁里里長陳彥傑，「他看到馬太鞍溪橋被沖斷，打電話給我叫我趕快逃，他說水太大，我那邊也逃不過」。
林明技跟太太各開一輛車載著員工逃跑，幸運躲過一劫。但牧場有120頭牛，因為即將要賣掉而趕到欄外，被洪水沖走，損失1千多萬元。在欄內的牛，有些因太小隻滅頂、有些吸到泥水得肺炎死亡。
林明技7年前來到遠離人群的鳳林鎮，買下這塊土地飼養牛隻，與東華大學合作農牧循環再利用，將牛隻排泄物轉化成其它能源。
依據內政部跟林保署預估的溢淹範圍(圖2)，主要在馬太鞍溪河道兩旁的光復鄉、萬榮鄉以及鳳林鎮，牧場位置已經過了萬里溪的花蓮溪河段，不在預估的影響範圍內。
「里長、鎮長、縣府，所有人好像一夜之間都不見了，我們覺得真的很錯愕!」林明技回憶災後第一時間求助無門的景況，「我跟畜產所、防治所講，你們再不救我們，一旦爆發疫情又是我們畜主的責任嗎？」10月初終於等到鎮長來發兩萬塊的慰問金。
災後第六天，林明技透過東華大學白益豪教授終於讓外界聽到求救聲音，鏟子超人、國軍、物資等陸續進來。在此之前的五天只能睡車上。
移工如何跑
牧場隔壁的香草園一樣遭難。香草園的員工潘小姐來自越南，來台20年，其中在香草園工作五年，一家八人定居在此，包含一個5歲小孩。雖然國語聽說流利，但看不懂國字跟英文，也沒人跟他說堰塞湖的消息。
「(當天)我在家準備要煮(晚)飯了，」潘小姐滑開手機給記者看潰壩當天拍下淹水的影片，清楚聽見他一直喊:「老闆娘怎麼辦，水太多，我們沒辦法跑」。他不孰悉附近地形地貌，根本不知道該怎麼逃跑避難，只能眼睜睜看著洪水上漲。
來到百坪的室內香草園，約180公分高的香草，上半部青翠綠、下半部灰泥色。潘小姐指著柱子的淹水線，已經比他人還高。洪水逐漸漲高之際，原本潘小姐與家人打算爬上屋頂，後來有警消人員載他們離開，平安逃脫。五歲的小兒子說「好可怕，我想回去越南，我不想住這裡」。
不懂國語的族人
在馬太鞍溪北側、靠近堤防的農田，住著一對阿美族夫妻，耳朵重聽也不太懂國語的阿公阿嬤，只能用簡單的辭彙及肢體語言向記者描述潰壩當天的景況，水勢既凶又猛，接到孩子們的電話，叫他們趕快跑。
「媽媽跟我說下大雨，」在外地工作的兒子李先生表示，姊姊在光復有棟三層樓的房子，叫父母只要下大雨就去姊姊家避難。他跟姊姊許多資訊也是從姪女看網路資訊得知，平時跟阿公阿嬤都是用族語溝通。夫妻倆得知的重要資訊幾乎全倚賴在外地工作的子女及孫子。
李先生回憶，月餘前，「好像縣政府有在講，也沒有說很積極」。在外地工作的李先生，得知的訊息片段，「上面說重點在那邊(光復)，那這裡呢？鳥不生蛋的地方？結果那邊開科學園區（指「鳳林環保科技園區」），你說鳥不生蛋嗎？」
馬太鞍溪北側的萬榮堤防沒有被沖壞，但堆積的淤泥與堤防同高，導致泥水淹過堤防，淹沒靠近堤防的農田，夫妻倆的水稻田也遭殃。
獨居長輩的恐懼
距離阿美族阿公阿嬤約一分鐘車程的農戶是謝火土，84歲，住在鳳林20多年，平日種水稻。他表示，八月份太太過世，忙於喪葬沒有心情管其他事情。
記者詢問謝阿公是否有收到堰塞湖溢流的相關消息呢？「我實在講，我簡訊我有的不會看啦。我那個時候只讀小學，沒有辦法去看。有給我講、沒有給我講，我也不曉得，」謝阿公說。
潰壩當天早上，他表示，洪水來時，兩個消防隊帶著他逃，由於淤泥跟洪水淹沒道路，好不容易才逃過一劫。
像這樣的獨居長輩，光復鄉市區也有好幾戶。
記者跟著花蓮縣老人暨家庭關懷協會拜訪獨居長輩，陳正雄，82歲，住在光復市區一棟平房約78年，仍是租屋客。陳阿公表示，為了照顧生病的父母花光積蓄，沒娶太太，兄弟姊妹在外討生活逐漸沒聯繫，目前一人獨居，低收戶。
「一瞬間，我的大門就給它沖壞掉了，」陳阿公說，水沖破大門後，漲得很快，他趕緊爬到屋頂隔間，許多家電泡泥水而損毀，唯一的交通工具機車報銷了。花蓮縣老人暨家庭關懷協會詢問家電與衛生間等裝潢需求，協助重建生活秩序。
對於堰塞湖的避難資訊，陳阿公回憶，潰壩當天早上跟中午都有聽到警消車在路上通知堰塞湖要溢流了，「家裡有子女的有車子可以載，我一個人沒有，摩托車也淹水了」。
「說實在的，(23日)也有人出來廣播，只是大家沒有警覺性，也沒有強制撤離，」同樣獨居在光復市區、開五金行店的黃碧雲阿嬤回憶，潰壩當天的廣播車「就這樣開過去，也沒有說聽得很清楚啦」。
黃阿嬤今年76歲，先生於去年過世，有個住在花蓮市區的女兒，七、八月分女兒看到資訊後通知過媽媽危險性，但嫁來光復鄉五十幾年的黃阿嬤從未見過有什麼大洪水，仍待在家中。
潰壩當天，他沒有做生意，鐵門關上，留一個小門。當他看到水溝開始冒出水來時，趕緊開車擋在小門前，再關上小門，「想說多少能擋一點(水)」。但「黑黑的水」快速滲進家中，等穿好雨鞋，「水忽然沖進來」，淹及腰部，手機掉進水中。
上半年才動過髖關骨手術、走路緩慢的黃阿嬤盡力爬上餐桌，但沒幾秒黃阿嬤就知道「也不能待在這了」，爬下桌子時觸電，但無礙逃命，趕快往家裡後方跑去，上了二樓。「我坐在樓梯口，看著下面所有東西被泥水沖得兵兵乓乓。」
二樓沒有時鐘，不知過了多久，黃阿嬤敲打鐵皮請隔壁鄰居打電話給女兒報平安。什麼東西都沒帶上樓，好在鄰居提供水跟餅乾果腹。
科學語言的弱勢
明明有聽到堰塞湖溢流消息，為什麼長輩會無動於衷呢？
陳正雄阿公表示，警消車廣播的當下，天氣很好，「我們就是看情形，想說不可能」。黃碧雲阿嬤也說，在這裡有地震，但從未看過嚴重淹水。
「我覺得長輩會用他們的生命歷程來做判斷。」花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君觀察，長輩不懂什麼叫溢流跟潰壩，「會覺得是水進來、水出去，沒想到會夾帶這麼多泥沙」。
過去台灣少有大規模致災性的堰塞湖，再加上溢流是指堰塞湖的狀態，溢流後所導致潰壩以及泥流水的結果，如果以純文字來理解沒有洪水來得直觀，因此部分民眾沒能正確認知堰塞湖溢流的風險。
科學語言上的弱勢也可能是年輕人。
「也托它的福啦，我第一次看到我家原來這麼大!」光復鄉大同村居民徐先生看著家徒四壁的家向記者自嘲，原本販售酒類，泥水將一樓所有東西都捲走了。
徐先生表示，對「溢流」的想像是淹水，「我們這裡也不是第一次淹水」，但若得知的訊息是洪流，心態就會不一樣。他進一步指出，從八月起，手機不時會收到堰塞湖的警告簡訊，「有時候好天氣，它也跳出簡訊說要警戒、要撤離，說實在聽久了，我們也麻麻的了」。
同樣對警告簡訊麻痺的災民不少，光復鄉東富村居民陳金山表示，8月12日楊柳颱風時，有預防性撤離兩天到光復高職，自己則到其他親戚家避難，「(颱風當時)其實沒多嚴重，我心態就這樣，而且有些人說，溢流就好了，水沒了就可以了」。
從8月開始發送警告簡訊，但居民的經歷是風和日麗，「狼來了」的心態於焉產生，降低民眾警戒程度。
避難地圖可信嗎
但就算居民想逃，有的不知逃到哪，有的避難地點也是重災區。如何真的避到難成了大哉問。
光復鄉大同村居民徐先生表示，一開始撤離點是光復高職，「就它現在淹的比我們還慘，我們真的不知道撤去哪」。徐先生從小住在光復鄉已經40多年了，雖然知道哪裡地勢比較高，但洪水是從四面八方瞬間湧入，「請問你要往哪裡跑」。
陳正雄阿公表示，「村長鄉長也沒告訴我們要躲哪裡，他說最好二樓，我這個地方哪裡有二樓，最高就是屋頂」。
依據災害防救法，台灣18年前就制訂「災害防救基本計畫」，每5年更新一次。計畫中明訂各鄉鎮區必須有自己的防災地圖，所謂防災地圖包括災害潛勢圖以及疏散避難地圖。
消防署推出「強韌台灣計畫」，其中，東華大學是花蓮防災協作單位之一。東華大學臺灣文化學系副教授郭俊麟，專長之一是地圖與文化研究。翻開光復鄉的避難疏散地圖，他指出，標題並沒有說明是針對哪種災害的避難疏散；再者，村里的行政範圍不明，「總之，大家避難就是朝某一個方向或者某個收容所來避難」。
郭俊麟解釋。不同的災害避難疏散途徑跟適合的避難地點不盡相同。他依據馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響範圍，重新畫了一張針對堰塞湖災害的疏散避難圖。
地圖重要資訊，包括中英對照，清楚標示行政區域範圍，並依據內政部規範的圖例標示資訊。收容所旁若有水、震、土三種圖例，代表發生水災、地震跟土石流等災情時可以到這裡避難。災後，郭俊麟也針對避難弱勢繪製分布圖，包括孕婦、身障及獨居老人等。
只是不懂國語及英文的外籍移工仍是目前避難網的漏洞。
郭俊麟表示，疏散避難圖不只給當地居民看，從減災、整備、應變及復原四個階段都有參考價值。
以鳳林鎮長橋里為例，這次受災區都是稻田，建物多半是沒有戶籍門牌的工寮或資材室，連Google Map都定位不到，許多鏟子超人根本找不到地點，「地圖可以協助外部救難團隊或志工瞭解在地情況，知道大概有哪些是集結所、哪些需要處理，」郭俊麟說。
防災地圖的權責在於公所，相關計畫最後要交由中央災害防救會備查，計畫通常都由地方消防局處承辦。然而，防災地圖其實涉及當地各種災害、地形地貌、人口數與族群特色、建築物等，地方政府應該最清楚這些資訊，但卻超出消防局處的權責跟處理能量。
消防署災害管理組科長郭芳銘指出，地方政府制定防災計畫時，若評估超出執行量能，就要「透過橫向機制尋求其他部會協助；如果橫向機制不行，他可以透過災害防救法的三級制，也就是鄉鎮不行，向縣市求助，縣市不行，請中央給予協助。
因此，地方政府能否清楚掌握轄管區域的災害及防災救援量能是關鍵。但通常除非發生重大災難，居安思危才會短暫地變成動詞。
「強韌台灣計畫」的一部分是防災兵棋推演。東華大學防災團隊以無劇本的情況模擬各種災難時，需要哪些部會跟資源協作投入救災，爭取黃金自救時間。
郭俊麟指出，災害不可能照劇本來，特別是災害發生前約六小時，中央或外部救難隊可能還無法前進災區救援，或者災害發生時，地方政府人員若人在外，甚至像這次連光復鄉公所都淹掉了，都可在防災兵棋推演中操作。
兵棋推演通常由地方政府人員參與，但又面臨另一個難題，基層公務傳承有難度。
長年在救災第一線的基督教芥菜種會防救災團隊副處長吳秉翰觀察，與公部門合作災害培力課程時，「每年參加的人都不太一樣」，因為有經驗的承辦人員，災害後功成身退就調職了，原因有可能是累到或嚇到。
社福單位也要懂避難
對於看不懂防災地圖的族群，林香君表示，長輩資訊來源多半倚賴左鄰右舍跟子女及社福機構，在這次災害後，「我在想每個社福單位應該要有天災的緊急救援SOP」，自己單位做好準備，同時也教育服務的個案如何應對與準備。
災害資訊一發出，從接收、理解、語言，進而行動，每個民眾在每一個環節都有可能成為防災弱勢，從個人、機構團體、地方政府到中央都需要提前做壞的打算、最好的準備。
