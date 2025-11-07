看見重建希望 日本能登暨花蓮震後工藝復興展

由慈濟基金會主辦的「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，正在台中靜思堂展出，吸引多位實業家與志工熱情參與，他們認購精美作品，收藏或日常使用，以實際行動支持災區藝術家，同步推展工藝復興與社會關懷。展期至11月16日為止，邀請大眾把握機會、共襄盛舉。

出自日本能登半島地震災區的藝術家之手，以精緻工藝製成的茶棗，讓茶道老師張銘惠愛不釋手。

慈濟志工 張銘惠：「下一回朋友來，我也可以講能登半島，這樣子的一個故事，透過我們喝抹茶 這個茶棗，它會做一個很好的媒介。」

質樸的珠洲燒，插上枝條，流露出自然靜謐氣息。曾參與能登賑災的慈濟志工林坤賢，與妻子認購五件災區藝術家作品，融入日常生活使用。

慈濟志工 林坤賢：「幫忙這一群職人 日本職人，重新再復興他們這個產業，我認為是一件非常好的事情，也希望大家共襄盛舉。」

同樣付出一分心意的，還有實業家王文洋，他收藏了精美漆器，並與創作者相見歡，對職人精神，深表敬佩。

實業家 王文洋：「他能夠花那麼多的時間，細緻到 這個現在，不但全世界沒有辦法做，而且還有 連日本都困難。」

慈濟志工魏玉珍，也曾參與能登災後發放，對當地特別有感情，收藏的茶盤，工法特別，意義深遠。

慈濟志工 魏玉珍：「包括復興 還有民族的那種韌性，能夠永續 這樣的一個紋路，所以他們就畫那個叫做永生花。」

日本能登暨花蓮震後工藝復興展，正在台中靜思堂展出，期待更多人一同投入，以認購行動，支持災區工藝重新生根，再度綻放。

