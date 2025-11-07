看見重建希望 日本能登暨花蓮震後工藝復興展
由慈濟基金會主辦的「日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，正在台中靜思堂展出，吸引多位實業家與志工熱情參與，他們認購精美作品，收藏或日常使用，以實際行動支持災區藝術家，同步推展工藝復興與社會關懷。展期至11月16日為止，邀請大眾把握機會、共襄盛舉。
出自日本能登半島地震災區的藝術家之手，以精緻工藝製成的茶棗，讓茶道老師張銘惠愛不釋手。
慈濟志工 張銘惠：「下一回朋友來，我也可以講能登半島，這樣子的一個故事，透過我們喝抹茶 這個茶棗，它會做一個很好的媒介。」
質樸的珠洲燒，插上枝條，流露出自然靜謐氣息。曾參與能登賑災的慈濟志工林坤賢，與妻子認購五件災區藝術家作品，融入日常生活使用。
慈濟志工 林坤賢：「幫忙這一群職人 日本職人，重新再復興他們這個產業，我認為是一件非常好的事情，也希望大家共襄盛舉。」
同樣付出一分心意的，還有實業家王文洋，他收藏了精美漆器，並與創作者相見歡，對職人精神，深表敬佩。
實業家 王文洋：「他能夠花那麼多的時間，細緻到 這個現在，不但全世界沒有辦法做，而且還有 連日本都困難。」
慈濟志工魏玉珍，也曾參與能登災後發放，對當地特別有感情，收藏的茶盤，工法特別，意義深遠。
慈濟志工 魏玉珍：「包括復興 還有民族的那種韌性，能夠永續 這樣的一個紋路，所以他們就畫那個叫做永生花。」
日本能登暨花蓮震後工藝復興展，正在台中靜思堂展出，期待更多人一同投入，以認購行動，支持災區工藝重新生根，再度綻放。
更多 大愛新聞 報導：
捐血車巡迴全台高鐵站 鼓勵民眾挽袖
用愛包容生命缺角 揚善青年照亮他人
其他人也在看
海外推廣擂茶.麻糬 體驗好"客"文化
一場名為「客家擂茶與麻糬文化體驗工作坊」， 在洛杉磯慈濟人文學校舉行，其中擂茶實作，讓參與者親身體驗到客家飲食文化的底蘊。茶蘭軒擂茶專家 陳穩仁：「有沒有看到花生，不要小看它們喔(穀物)，等一下你...大愛電視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風逐日逼近 下週恐急轉衝向台灣｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
慈大附中手護愛花蓮 環保清街
在慈濟大學附屬高級中學校慶前夕，慈中延續多年「大愛育才」精神，七日舉辦「手護愛花蓮」環保清街活動，號召學生、家長及志工千人共同參與，以實際行動守護花蓮、回饋家鄉，展現慈中學子對土地的關懷與責任（見圖）。慈濟長年深耕公益，不論是○四○三地震救援或今年光復救災，都投入大量人力與物資，協助受災民眾重建家園。此次活動延續這份善念，結合慈濟學生、家長與志工的力量，在慈中周邊展開清掃行動，以實際行動「手護愛洄瀾」，共同維護環境整潔。花蓮市長魏嘉彥出席活動並表示，清潔隊將全力配合慈中，在活動結束後派出清潔車協助清運垃圾，確保環境整潔。此次活動號召千人投入，不僅培養學生對環境與社會的責任感，也讓孩子們在有愛的氛圍中學習奉獻，成為未來社會的中堅力量。慈大附中校長廖逸貞表示，慈中的教育理念以 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮
慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。「...大愛電視 ・ 8 小時前
智慧護理再進化 部立臺北醫院紅燈鈴秒回應病人零距離
（記者陳志仁／新北報導）衛生福利部臺北醫院宣布智慧護理手機系統再升級！以「秒回應、零距離」為核心理念，讓病患按 […]引新聞 ・ 7 小時前
花蓮縣百家業者榮獲營業衛生優良店家認證
記者林中行／花蓮報導 花蓮縣衛生局七日表示，「一一四年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認…中華日報 ・ 20 小時前
懷孕20週驚見卵巢癌！跨科團隊保留子宮保胎至足月
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】懷孕5個月做例行性產檢時，竟意外發現卵巢有惡性腫瘤，這對孕婦與醫療團隊都是難題：能不能保留子宮？孩子能不能繼續留著？這起個案在馬偕紀念醫院，由高危險妊娠科與婦癌科跨科合作展開保胎之戰。 為該孕婦產檢的馬偕紀念醫院高危險妊娠科資深主治醫師王亮凱表示：李小姐在妊娠20週進行第四次例行性產檢時，腹中胎兒發育情況一切正常，但超音波檢查意外發現孕婦腹腔內積滿大量腹水，及左側下腹部有一個15公分大小、邊界模糊、結構複雜的卵巢腫瘤。李小姐反應有明顯的進食與呼吸困難疑似腸胃道問題，為求謹慎，醫療團隊針對腹水檢體進行細胞檢驗，雖未能於腹水內發現癌細胞，腹部核磁共振影像顯示腫瘤疑似來自左側卵巢，且惡性風險極高，高度懷疑是懷孕中合併卵巢癌。 懷孕中發現惡性腫瘤讓李小姐萬念俱灰，前往其他醫院諮詢後，他院給予立即進行手術切除腫瘤，甚至可能一併移除子宮，導致無法保全胎兒等一連串大規模的處置。為了給自己與孩子更多的機會，高危險妊娠照護團隊遂決定會診婦癌科主任陳楨瑞醫師尋找可能的診斷與手術治療方式。 跨科團隊審慎評估 高風險手術成功保留子宮與胎兒 陳楨瑞醫師召集跨團隊進行個案討論，考量李健康醫療網 ・ 22 小時前
物理治療專業指導 鍛鍊肌力平衡感
慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，邀請物理治療師到環保教育站舉辦健康培訓計畫，教導志工正確地伸展身體、做平衡運動。慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，在檳城「斯里尼蒙慈濟環保教育站」舉辦健康培訓計畫，邀請物理治...大愛電視 ・ 8 小時前
攜手守護花蓮光復 居家高效清潔劑免費領取
歷經近一個多月的花蓮光復鄉災後重建行動，小確幸愛心團隊攜手國際品牌SARAYA，共同啟動「行動淨心．守護家園」公益聯名計畫，將高效能、環保安全的居家清潔的洗劑，寄放於當地五處據點，即日起開放光復災戶鄉親及第一線志工人員免費自取，期盼能為災後家園的環境清潔與衛生防護，盡一份心力。此次提供的消毒水由國際品牌SARAYA代理商依得生國際所提供，由小確幸愛心團隊一家一戶來發放，並放置到各個地點免費領取，結合小確幸愛心團隊志工的地面發放行動，共同將日本標準的安全消毒科技，帶進在地社區（見圖）。小確幸愛心團隊代表表示：災難會過去，但生活要繼續，我們希望透過這樣的小小行動，讓大家在清理、消毒家園的時能更有效。SARAYA代理商依得生國際代表表示，身為企業的一份子，我們相信社會的力量來自 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
花蓮「尋Way花路」電子集章倒數 衝刺抽大獎
花蓮縣政府辦理的「尋Way花路」電子集章活動自一一四年七月七日開跑至今，吸引許多花蓮本地及外地民眾熱情參與並至店家消費集章，帶動街區店家人氣，更讓許多特色店家有機會被看見!本次電子集章活動將於十一月九日結束，隨著活動進入最後倒數，近期也達到集章高峰期、民眾的集章數量快速成長，讓「集章王」爭霸更顯激烈（見圖），參加者也紛紛展開衝刺，要搶下最高回饋及更多抽獎機會!本次活動橫跨花蓮北、中、南區及海岸線，精選七大主題路線、約150間特色店家，涵蓋美食飲品、手作體驗、微醺小酌、文化探索等，也能透過LINE官方帳號查詢店家資訊、隨時安排行程。只要於合作店家單筆消費滿新台幣150元，將發票或收據等消費憑證上傳至官方LINE，經審核通過後即可取得一枚電子章。每累積5、10、15、20個電 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
花蓮縱谷客韻季來了！ 米麵雙饗幸福宴、步步花開健走登場
花蓮縣政府客家事務處將於11月推出兩場「2025花蓮縱谷客韻季」系列活動，結合在地文化、美食與自然景觀，邀請全國民眾深入體驗花蓮客庄的多元魅力。 首先登場的是11月11日（二）於玉里鎮鎮民廣場舉中廣新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風「強大怪物」 撞進台灣挑戰護國神山
鳳凰颱風今凌晨2點增強為中颱，持續向西北西前進，下周一（10日）經過呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣逼近。氣象專家林得恩表示，鳳凰達顛峰時的強度直逼中颱上限至強颱等級，是個又強又大的怪物；接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞結構，將快速減弱，不過仍不可輕忽其帶來的風雨。中時新聞網 ・ 7 小時前
漏水修繕助弱勢 新北防水工會周寶玉榮獲好人好事代表
新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉，善用自身專業，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，為社會公益貢獻心力，獲選年度新北市好人好事代表；勞工局長陳瑞嘉說，新北市勞工不僅以專業奉獻社會，更以熱情協助民眾，讓新北市民安居樂業。勞工局表示，周寶玉出身清寒，自幼立志助人，秉持「心存善念、寬以待人、自由時報 ・ 4 小時前
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保...華視 ・ 6 小時前
40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。幸福熟齡 ・ 6 小時前
去年凱米颱風水林鄉大溝地區淹水嚴重 中央補助6千多萬升級抽水
去年凱米颱風來襲，水林鄉萬興大排因此潰堤，造成大溝、順興聚落及周邊農田嚴重淹水10天，縣府盤點主要因大溝支線排水設備不足所致，因此中央補助6560萬元要新建簡易抽水站及增加抽水站量能。水利處表示，工期預計240天內完成，後續再增加相關抽水設備部分，將持續向中央爭取經費，推動治水建設。自由時報 ・ 4 小時前
嘉義鹿草圓山宮馬年「放火馬」 回復古早稻草馬與辣椒米磚行銷在地
嘉義縣鹿草鄉圓山宮是當地信仰中心，廟方於2021年重新舉辦中斷近60年的罕見宗教民俗「放火馬」傳統，明年為「馬年」，嘉義縣將舉辦台灣燈會，圓山宮管委會決定回復早期編製「稻草馬」傳統，並與鄉公所、鹿草鄉農會創意行銷，用在地特產朱雀朝天椒與「奮起福米餅」聯名合作開發「辣椒米磚」，昨天發表，呈現鹿草在地宗自由時報 ・ 6 小時前
羽球／戴資穎宣布退役 賴總統：謝謝妳用毅力讓世界看見台灣
我國羽球球后戴資穎在今天在臉書正昂宣布退役，結束傳奇般的球員生涯。賴清德總統留言表示，「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。」 賴總統在戴資穎宣布退役的貼文留言：「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
丹娜絲災屋補助加碼2萬 卓榮泰掛保證：11月底前完成發放
台南市對丹娜絲風災屋頂毀損20平方米以下補助1萬元家園復原慰助金，行政院在9月初比照加碼發1萬元，但市府還未核撥，行政院在10月28日又公布加碼2萬元屋損慰助金，立委賴惠員7日在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」提出質詢，閣揆卓榮泰說，行政院已核定相關計畫，保證在11月底前全數完成發放。自由時報 ・ 8 小時前
郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」
中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。自由時報 ・ 6 小時前