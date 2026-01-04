看見「台灣防護罩」！鄭明典曝衛星雲圖揭2大關鍵原因

前中央氣象局長鄭明典分享衛星雲圖，直呼「看見台灣防護罩」。 圖/取自鄭明典臉書粉專

[Newtalk新聞] 前中央氣象局長鄭明典今（4）日分享清晨最新的衛星雲圖，直呼「看見台灣防護罩！」他指出，從雲圖上可清楚觀察到台灣周邊出現明顯邊界，外圍雲量偏多，但台灣本島及近海上空雲量卻相當稀少，彷彿有一股無形力量，阻擋小積雲靠近。

鄭明典形容，這樣的畫面就像台灣被一層「防護罩」包圍，雲系在邊界外停下腳步，難以侵入，形成此一現象，主要與兩個關鍵因素有關。

第一，是「陸風」作用，夜間受到輻射冷卻影響，陸地降溫速度快，但海面溫度變化不大，使得陸地上的冷空氣密度較高、海面暖空氣密度較低，於是底層冷空氣由陸地向海面流動，形成所謂的「陸風」，而在海面上，陸風與原本的海面氣流交會之處，便形成清楚的雲量邊界。

廣告 廣告

第二，則是「氣流繞地形」效應，鄭明典指出，當前大氣環境相當穩定，微弱的偏東風無法直接越過中央山脈，只能沿著地形繞行，氣流在遭遇地形阻礙時，會在地形迎風面堆積，形成小型高壓區，後方的氣流在尚未接觸地形前，就已開始減速與轉向，這些減速、轉向的區域，會產生微弱的輻合作用，也因此勾勒出小積雲的邊界線。

鄭明典強調，這類「台灣防護罩」現象，正是陸海溫差、地形效應與大氣穩定度共同作用下的結果，從衛星雲圖中一眼就能辨識，堪稱相當經典的氣象畫面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權

5共艦.1公務船.1空飄氣球擾台 國防部:全程嚴密監控