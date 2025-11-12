看診到一半突砍輔大名醫 30歲男遭聲押禁見「過往恩怨曝光」

曾姓男子11日下午2點多在輔大醫院門診就醫過程中持美工刀攻擊江漢聲。（圖：天主教輔仁大學附設醫院網站）

新北市新莊區輔仁大學附設醫院11日下午驚傳攻擊事件，一名30歲曾姓男子假裝掛號看診，卻在泌尿科就診時突然掏出預藏的美工刀，朝醫師江漢聲猛力攻擊。江醫師右手腕與左腹部受傷，所幸經治療後並無生命危險。曾男隨後被依殺人未遂、恐嚇、違反醫療法等罪嫌移送新北地檢署，經過一夜複訊，今天（12日）檢察官認定曾嫌犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

警方調查發現，曾男是輔大肄業生，過去與校方多次發生衝突，並曾在臉書辱罵時任校長江漢聲，犯案前不只在臉書預先排定貼文宣布「行動」，還利用多家媒體爆料投訴系統留言預告，要求記者前往現場採訪。

案發後，警方迅速逮捕曾男，並於當晚依照殺人未遂、恐嚇、傷害及違反醫療法等罪嫌移送新北地檢署。經過檢方漏夜偵訊後，認定犯嫌重大，且有勾串證人與重犯之虞，遂向法院聲請羈押禁見。至於新北地檢署同時嚴厲譴責醫療暴力，強調將全力偵辦、速審速判，以確保醫護安全及民眾就醫權益不受威脅。