看診時間短就吃虧、愛敲診間門？醫列「門診10大地雷行為」 一票醫護：句句貼切

「互相尊重、信任很重要！」加護病房醫師陳志金指出，許多病患就醫時因過號、趕時間，會敲門探頭詢問，或是看診時，常因病患使用手機習慣，導致看診節奏被打斷；對此，陳志金分享「門診10不」，盼患者可以事先準備，避免造成雙方困擾。

不要敲門：有時病患會打電話詢問看診進度、因趕時間想先行看診，或是過號敲門詢問，不過醫師指出，這些行為都會干擾看診，建議病患可上網查詢看診進度，或是等待護理師開門時再前往說明。

不要探頭：醫師表示，診間裡面坐的同樣都是病患、是地球人，不需要太好奇。

不使用手機並且關靜音：醫師表示，即使病患沒有要接電話，手機鈴聲仍會打斷看診段話，另外有些手機重度使用者會在看診時玩手機遊戲、偷看手機，相當不尊重。

不要對詢問不耐煩：醫師表示，因聽錯名字，或是同名同姓的病患進門經常發生，當詢問姓名、出生年月日，目的僅核對身分。

不要偷錄音、錄影：盼能讓醫師將心思用於看診、解決病患問題，而不是用於提防病患，若有需求，應是先告知，互相尊重。

不要對自己的身體陌生：病患就醫前，應事先整理症狀、發生經過、程度、頻率及對身體的影響，若怕忘記，可事先寫在紙條。

不要隱瞞過去就醫或報告：醫師呼籲病患不要「考」醫師，若過去已有相關診斷報告，應開誠布公，與醫師相互討論。

不要用耳聞訊息與醫師爭辯：醫師指出，有些病患會將在網路上看到，或是聽朋友、親戚、鄰居說資訊與醫師「爭辯」，不過他們不幫你看病、也不會對此負責。

不要請醫生順便開藥及檢查：醫師呼籲，看診後勿順道請醫師開立其他專科藥物，或是跨科檢查。