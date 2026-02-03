看診未繳費兩人開罵「不要臉」互告！檢一理由全不起訴

吵架示意圖。資料照。取自圖庫Pixabay/Tumisu



何姓男子到一家診所看診，因為小事與櫃台小姐起衝突，2人當場開罵都指責對方「不要臉」，等到吵完後2人仍不停歇，互控對方妨害名譽。不過檢察官調查後認為，2人用粗鄙的語詞辱罵對方，只是平日修養的表現，一般人若是聽聞，大都認為辱罵者修養不足，貶損的只是自己名譽，因此認為2人罪嫌不足，全都處分不起訴。

據了解，50多歲的何姓男子，去年6月11日傍晚前往某泌尿科診所看診，由於何男多之到該診所看診都沒付錢，當天在診所櫃台服務的林姓女子見到何男又來，就請何男把之積欠的費用先付清，但何男耍無賴不願付錢，雙方因此吵了起來。

廣告 廣告

過程中，林女破口大罵「無賴、不要臉、流氓」，何男也不甘勢弱，辱罵林女「不要臉、笨」，2人吵完了仍嚥不下一口氣，互提妨害名譽告訴。

2人到案後繼續指責對方不是，林女表示，因為何男看診都不繳費，她忍無可忍才會和他起爭執。何男則說，他只是沒有繳費，林就罵他，他並沒有辱罵對方。

檢察官調查後則認為，2人是因為繳納看診費用起糾紛，因此捲進這個判斷是非對錯的漩渦，彼此互相指責在所難免，2人縱然有用粗鄙的言詞，但這只是平日個人修養的表現，常人若是聽到有人用這種粗俗的用語辱罵他人，只會覺得辱罵者修養不足，貶損的也只是自己名譽，最後認為2人罪嫌不足，全都處分不起訴。

更多太報報導

重磅！哈登不想待快艇 5年第4度轉隊下一站曝光

防救援悲劇！中國禁電動車隱藏式門把 恐牽動全球規範

捲性騷小草女神疑雲 毛嘉慶宣布退選！嘆：曾參殺人，何況小毛