看診爆衝突！刺青名師詢問多久會死 馬偕醫師回「快了」秒挨揍

記者楊忠翰／新北報導

刺青名師李耀鳴前往淡水馬偕醫院就診時毆打宋醫師。

馬偕醫院淡水院區驚傳醫療暴力，19日刺青名師李耀鳴（54歲）就診時，先詢問：「人工血管要裝多久？」，宋醫師（40歲）則回：「裝到死！」，李耀鳴又問：「那我多久會死？」，宋醫師又回：「快了！」，引發李耀鳴不滿情緒，隨即一拳擊中對方左胸；事後宋醫師前往淡水分局報案，警方將通知李耀鳴到案說明，全案將依傷害、強制及醫療法等罪嫌函送法辦。

據了解，李耀鳴先前是西門町刺青店老闆，亦是台灣紋身職業總工會創會理事長，後來因諸多案件纏身，逐漸淡出刺青店經營；19日下午2時許，李耀鳴因罹患癌症末期，遂前往馬偕醫院淡水院區就診，宋醫師告知他要裝人工血管，他一時好奇詢問：「需要裝多久？化療多久？」，宋醫師竟回：「裝到死！」

李耀鳴聞言頓時愕然，接著開口再問：「那我多久會死？」，宋醫師又說：「快了！」，讓他再也忍不住滿腔怒意，朝宋醫師左胸揮出一拳，後來宋醫師一直向他老婆道歉，並坦言自己剛才不該那樣說話，李耀鳴認為，如果宋醫師自認沒錯，又何須向他道歉？

對此，淡水分局表示，19日下午2時54分，勤務中心接獲報案，指出淡水馬偕醫院馬偕樓門診區發生口角糾紛，警員獲報後趕抵現場，診間已無糾紛情事，警員進一步詢問事情經過，宋醫師並未表明自己遭受攻擊。

21日宋醫師自行前來本分局報案，並表示當天他在診間問診時，李耀鳴因不滿醫療行為，一時情緒失控，揮拳擊中他的左胸，造成他的胸部挫傷；本分局依規定受理報案，循線通知李耀鳴到案說明，全案訊後將依傷害、強制及違反醫療法等罪嫌函送法辦。

刺青名師李耀鳴前往淡水馬偕醫院就診時毆打宋醫師。

院方人員向派出所警員陳述雙方爭執經過。

