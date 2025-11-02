看診20次醫師查沒病 23歲女糞便自篩 腸癌3期了

英國一名現年23歲的女子米莉（Milli Tanner）2021年6月時受腹痛、背痛、血便等問題所苦，就醫至少20次，都被告知可能是腸躁症或月經有問題，醫護人員還稱她太過年輕，不太可能罹癌，最後她自己購買能發現早期大腸癌的「糞便免疫化學檢測工具」（FIT），結果呈現陽性反應，但想在醫院接受檢查仍需排隊60周，等「確診」大腸癌時病情已進入第3期，近日經報導後引起討論。

20歲年輕人自行篩檢 慘罹大腸癌

據《BBC》報導，英國伍斯特郡的清潔工米莉表示，2021年6月時，她因為腹痛、背痛、血便等問題就醫，當時醫護人員猜測她可能有痔瘡、腸躁症或有月經方面的問題，但因為她實在太不舒服，後續多次到不同間醫療診所就診至少20次，曾有醫師要她別太過緊張，「妳太年輕，不太可能是癌症」。

米莉認為，每個人的身體狀況只有自己最清楚，而她很明顯感覺到身體出了問題，但因所有醫護人員的說法都差不多，她只能自行在網路上購買「糞便免疫化學檢測」工具，用來測試糞便中是否含有微量血液，可以協助發現早期大腸癌、癌腸病變，最終結果呈現陽性。

就醫順位低 救命時間遭拖延

米莉透露，她將檢驗結果拿去診所，醫師雖然願意開轉診單進行大腸鏡檢查，但轉介單位仍然以「年紀太輕」為由，將她的優先順序排在很後面，需等60周才能進行檢查，她因此一直到2023年11月才「確診」大腸癌，而這時她的病情已擴散到淋巴結，屬於第3期病症。

米莉說，確診後她積極接受治療，包括化療、放射性療法及各種手術，甚至為此裝設永久人工肛門，目前體內已經找不到任何病變細胞；她呼籲，如果覺得身體不舒服，一定要馬上去看醫生，而且一定要找到原因。

腸癌年輕化 網友要求修法

此案例經報導後引起討論，英國癌症研究中心數據顯示，1990年代以來，24歲以下年輕人的腸道相關癌症發病率上升74％，不該再因為「罕見」而將年輕人排除在醫療之外，呼籲當地衛生部門進行修法。

