看護嫁人瑞遭質疑 巴毛律師：事實未明認定「粉紅收屍隊」不公

台北市一名102歲王姓人瑞與看護賴姓女子登記結婚，引發子女強烈質疑，日前雙方在醫院門口爆發拉扯衝突。網紅律師「巴毛律師」陳宇安指出，目前事實未明，直接把看護定為「粉紅收屍隊」有點不公平，但也坦言不應阻斷人瑞與子女往來。

北市中山區馬偕醫院3日下午，王翁結束回診後，由68歲看護賴女推著輪椅離開醫院，在門口遭子女及孫輩等約10名家屬當眾攔阻，雙方因人瑞照護與去向問題爆發拉扯，混亂中，賴女被推倒在地，事後已對家屬提告傷害、公然侮辱與強制罪，並聲請保護令。

據悉，王姓人瑞名下擁有多筆精華地段土地與房產，市值估計達數億元，家屬指控，賴女長期照顧王翁，但自從王翁去年跌倒、精神狀況下滑後，家屬探視屢遭阻撓，後續更發現王翁已於今年初與賴女完成結婚登記，子女全然不知情，因此質疑賴女覬覦龐大財產，並限制王翁行動與對外聯繫。

針對該事件，巴毛律師今晚在臉書發文表示，目前事實尚未釐清，直接將看護認定為「粉紅收屍隊」並不公平，她分享其看法，若王翁長期由看護細心照顧，對子女感到心寒的狀態下，願意跟看護結婚把財產留給看護，並舉例多年前藝人陳松勇過世時，也在遺囑把大部分的財產都留給看護。

巴毛律師進一步指出，若子女欲對婚姻提出法律行動，關鍵在於要舉證王翁於結婚登記時是否神志不清，例如提出失智診斷或相關醫療紀錄，或證明兩名結婚證人的資格存有問題，並可傳喚承辦的戶政人員釐清，然而，現有說法指出王翁當時應答正常，相關舉證恐不易，他也強調，即便年事已高，王翁仍有自由意識與選擇結婚對象的權利。





