看護嫁8億人瑞成繼母！他曝看護太貪恐觸及刑法3大罪 還害到戶政人員
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
67歲看護照顧102歲人瑞27年之後，在人瑞子女不知情的情況下，兩人在戶政事務所登記結婚。人瑞子女得知，醫院搶人，消息傳出社會譁然。知名律師顏瑞成分析，【很難讓人相信結婚的動機出於真愛】，但在法律上看護已擁有配偶的身分，享有遺產一半繼承權與特留分的財產權力，人瑞子女當務之急主張婚姻無效、主張撤銷婚姻、對人瑞聲請監護宣告。看護可能「詐術結婚罪」、「使公務員（戶政人員）登載不實罪」、阻止人瑞子女將人瑞接回團聚的「強制罪」
67歲女看護嫁給102歲8億人瑞 法律上她有配偶的財產權力 但是....
知名律師顏瑞成分析，黃昏之戀，固然令人嚮往！但68歲的看護，卻想要嫁給102歲的人瑞，很難讓人相信結婚的動機出於真愛。
如果兩人間的結婚被認定是有效的，看護會取得配偶在法律上的權益（包括未來的配偶繼承權，及剩餘財產差額分配請求權）；甚至，看護也可以利用人瑞仰賴看護照顧的心態，趁人瑞還在世之際，誘導或哄騙人瑞以「贈與」方式過戶不動產到自己名下，藉此【捷足先登】，以降低未來人瑞遺產的基數，使其他繼承人未來取得的遺產銳減，進而佔據遺產的大部分利益。
看護成為繼母 人瑞子女當務之急可以採取3大法律行動
顏瑞成律師分析，站在家屬的立場，可以反制看護的手段可能有3種。
1.主張婚姻無效：結婚除需有書面和戶政登記外，尚須有兩個見證人見聞雙方有結婚之真意。
因此，家屬可以向戶政機關調取結婚登記相關資料，【以聯繫兩位見證人確認當時見證結婚的過程有無瑕疵】。也可以詢問戶政承辦人員當時在確認人瑞【有無結婚真意】的經過，若當時有監視器畫面，也可以嘗試調閱錄影視畫面或保全證據，以利日後訴訟推翻婚姻關係的效力。
倘若能夠證明人瑞並無結婚的真意，而是被誘騙訂立婚姻關係，則家屬即可對看護提出「使公務員登載不實罪」的刑事告發。
2.對人瑞聲請監護宣告（或輔助宣告）。如果能證明人瑞的意思能力不健全，或人瑞曾因失智而就診而有醫療記錄存在，家屬可以嘗試向法院聲請監護宣告或輔助宣告，由法院為人瑞選定監護人（或輔助人），一旦法院裁定准許宣告，人瑞名下的不動產就不能任意移轉，因為未來除了必須經過監護人（或輔助人）同意外，還必須經過法院裁定許可才能移轉，藉此達到凍結財產移轉的效果。
3.主張撤銷婚姻。若家屬為人瑞聲請監護宣告成功，並當選為監護人，則監護人以法定代理人地位，代理本人行使民法第996條【結婚時係在精神錯亂中所為】，或第997條【結婚係被詐欺下所為】的婚姻撤銷權，訴請法院撤銷婚姻關係。不過，此一作法的實務難度較高，必須家屬必須「證明」人瑞結婚時係在精神錯亂狀態下所為，或證明人瑞係被詐欺而同意結婚，一般要達到舉證門檻較不容易。
102歲8億人瑞是願意結婚？還是被迫結婚？看護恐觸犯罪則曝光
顏瑞成律師3點分析：
1.102歲的人瑞，是否真的有迎娶68歲看護的真摯心意？外界實在不得而知。但從故事中幾個線索，或許可以發現：
（1）首先，四兒子說到人瑞僅能發出「嗯、好、不好」等簡單單詞，若此為真，則人瑞是否具有自主決定結婚之能力，顯然大有可疑。
（2）其次，子女要接人瑞提前回家圍爐時，竟然被看護橫加阻擋，剝奪子孫們與父親團聚的權利，看護阻止帶回的動機，已然可疑，甚至涉及不法。
（3）再者，新聞中也提到人瑞已經有房子被看護過戶取得，且子女所給的累積達三千多萬的孝親費被看護侵佔，若此為真，則看護的行為已不單純，甚至觸法。
（4）此外，新聞中提及，促成看護與人瑞結婚者，是因為看護的兩名兒子認為母親照顧人瑞許久，故母親應該『爭取名分』，進而慫恿結婚，顯則看護並非單純出於感情而結婚，動機已有可議。人瑞對於此一結婚動是否知情？有無充分認識？這些家屬都可以嘗試在訴訟中提出挑戰。
2.若看護確實做了新聞中的這些行為，有「可能」會觸及的刑事責任有：
（1）看護若誘導、詐騙人瑞與己結婚，可能涉及刑法第238條「詐術結婚罪」（法定刑為3年以下有期徒刑）及第214條「使公務員（戶政人員）登載不實罪」（法定刑為3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金）
（2）看護若過戶人瑞的房產，或侵佔孝親費等現金，倘若證實人瑞對此並不知情，或證實違背人瑞的主觀意願，可能會涉及刑法第320條「竊盜罪」（法定刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金）或第335條「普通侵佔罪」等罪名（法定刑為5年以下有期徒刑、拘役或科或50萬元以下罰金）。
（3）阻止人瑞子女將人瑞接回團聚，若無正當理由，則可能涉及刑法第304條「強制罪」（法定刑為3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金）
▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)
