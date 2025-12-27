看護強震捨命護臥床嬤！阿嬤下秒安撫「暖喊一句」

生活中心／李明融報導

台灣東部海域於昨（27）日深夜 23 時 05 分發生芮氏規模 7.0 強震，全台民眾在劇烈搖晃中驚醒。根據中央氣象署觀測，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里處，深度達 72.8 公里，屬於全台有感且影響範圍廣泛的強烈地震。突如其來的地動山搖讓各地傳出驚魂，但在驚恐之際，社群平台上流傳的一段溫馨畫面，卻成為災後撫慰人心的力量。





7.0強震「看護拿枕頭」捨命護臥床嬤！阿嬤下秒安撫「暖喊一句」感動全網

地震發生當下，看護立刻用枕頭護住阿嬤的頭。（圖／ta2__l__tattoo Threads授權提供）

有網友分享家中監視器影片，23 時 06 分當地震最劇烈時，家中的外籍看護並未第一時間奪門而出，反而展現極高的職業使命與愛心。畫面中，看護感受到搖晃後，立刻起身抓起枕頭護住臥床阿嬤的頭部，隨即整個人緊緊趴在阿嬤身上，用「肉身」充當防盾，並不斷安撫阿嬤「不要動」，深怕室內物品掉落造成傷害。這段捨身護主的過程被完整記錄，讓家屬看了既心疼又感動。

地震結束後，阿嬤也暖心安撫看護沒事了。（圖／ta2__l__tattoo Threads授權提供）

這段充滿人性光輝的影片曝光後，隨即引發大量網友淚崩留言，紛紛表示「這份責任感真的超越了雇傭關係」、「謝謝這麼有愛的看護」。而影片最末，地震結束後，阿嬤反過來輕聲安慰看護「沒有搖晃了」，這幕「互愛」的互動讓不少網友紅了眼眶。所幸此次強震並未造成人員傷亡，而這段在災難中相互扶持的畫面，已成為今年歲末最動人的社會風景。另外，原PO也提醒媒體報導使用「看護」稱呼,而非「外勞」、「印傭」等稱呼，同樣獲得大批網友讚賞，原PO回應自己也是經過他人提醒才改正過來,從此都堅持使用「看護」的稱呼，要求轉發的媒體以及分享的民眾都要使用「看護」這個尊稱。





