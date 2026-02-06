看護變繼母...102歲人瑞神智到底清不清楚？鄰居全說了

102歲人瑞與68歲看護閃婚，讓前者家屬傻眼，控訴後者明顯是為了財產而來，且已有2億元被轉至對方名下。（圖／取自中天新聞）

日前馬偕醫院門口爆發「搶人大戰」，一名102歲人瑞與68歲台灣看護結婚，家屬認為看護覬覦財產，還刻意斷絕老父親對外聯絡，因此埋伏在醫院準備搶回老父親。如今雙方各說各話，到底人瑞的精神狀況是否正常，鄰居們也都說話了。

人瑞家屬指控老父親是「被結婚」，且財產已經有2億元被轉移至看護名下，看護變繼母實在太離譜，更質疑戶政事務所人員看到年齡相差40歲的人要結婚，且證婚人疑似也都是看護的親友，竟然完全沒有疑問直接同意。

廣告 廣告

目前關鍵在於老翁精神狀態到底是否正常，對此鄰居們表示，時常看到看護推著人瑞出門跑醫院，平常跟對方說話也能正常應答，但狀況時好時壞，有時會聽不懂人瑞在說什麼，有時候則會恍神；至於看護看起來壓力似乎不小，會表現得有點煩躁，試圖找其他人聊天舒緩情緒。

承辦的戶政事務所人員表示，他們僅是做書面審核，與當事人對話後，確認對方是否能夠正常應答，來判斷精神狀況，沒有否決婚姻的權力。

據了解，這名68歲的賴姓看護自2009年起開始照顧王姓人瑞，至今已長達17年，過往曾有一段婚姻，離婚後帶著2名兒子繼續生活，究竟這場事關8億財產的爭奪戰，最終誰是贏家，就看法院如何審判。

更多中時新聞網報導

外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

酷龍姜元來坐輪椅現身 仔仔言承旭互相攙扶

陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息