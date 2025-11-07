看護騎電動代步車載99歲婦 看病返家遭撞不治

老婦人由外籍看護騎電動代步車載去醫院看完病，返家途中行經鐵山路一處路口時，和一輛休旅車發生碰撞。（圖／東森新聞）





南投埔里一名99歲老婦人，上午10點半左右，由外籍看護騎電動代步車載去醫院看完病，返家途中行經鐵山路一處路口時，和一輛休旅車發生碰撞。老婦人當場摔到地上，頭部重撞，外籍看護輕傷，不過老婦人傷勢嚴重，送醫過程中失去生命跡象，經過搶救仍然宣告不治。

看護騎著電動代步車，後頭載著老婦人，從路口正準備右轉。這時一輛黑色休旅車從路口衝出來要左轉，但疑似沒看到電動代步車一樣，撞上去。

撞擊力道強大，老婦人當場從後座摔下來，外籍看護自行爬起來後，發現老婦人頭破血流，嚇得不知所措，附近民眾上前幫忙，趕緊報警叫救護車。救護車飛奔到場，發現老婦人已經失去呼吸心跳，緊急將老婦人送醫急救。

事發在上午10點半左右，高齡99歲的黃老婦人由外籍看護騎電動代步車到醫院看心臟科，拿完藥後返家途中，行經鐵山路和三協路口時，跟63歲趙姓婦人駕駛的黑色休旅車發生碰撞。休旅車幾乎是騎上電動代步車，電動代步車左半車身一度卡在車門旁，動彈不得，被撞的黃姓老婦人已經99歲，傷重不治。

警方表示，電動代步車視為行人輔具，必須在人行道或路側行走，不能在馬路上行駛或雙載，違者將罰新台幣500元。騎乘電動代步車，如果要進入車道，應該要有人陪同，家屬也要定期檢查車輛功能和安全裝置。

事發地點是一條三岔路口，沒有交通號誌，雙方駕駛酒測值都是零，也沒有精神不濟的情況，詳細事故原因還要進一步釐清。

