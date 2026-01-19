Taiwan FactCheck Center

看貓咪圖也被統戰？王宏恩帶你拆解「認知作戰」養套殺

發佈：2026-01-13

圖說：蘭德智庫研究員王宏恩（右）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。





EP226｜看貓咪圖也被統戰？拆解「認知作戰」養套殺：不只偷走你的選票，還想讓你的股票賠錢！專訪王宏恩（蘭德智庫研究員）

?意見不同＝認知作戰？錯！必須符合「境外來源」與「敵對國家」兩大標準

?007電影神秘組織？帶大家認識「蘭德智庫」與美軍的深厚淵源

?你的大腦其實很懶惰！為什麼大腦演化機制成為網軍突破口？

?烏俄戰爭啟示錄： 平時「不信任政府」，戰時相信「基輔53分鐘淪陷」

?高市早苗案例：在台灣傳收賄、在日本傳琉球獨立，假訊息客製化？

?「在地社團小編」人在河北秦皇島？揭開貓狗萌寵、美女圖「養套殺」手法

?Deepfake憑空創造正妹遊台灣，當AI學會繁體字，如何識破數位分身？

?假消息讓Nvidia股價暴跌？守護認知安全＝守住你的荷包！

?愛問愛答：如何理解「認知作戰」，守住民主韌性與公共討論？

「為什麼那個平常只發可愛貓咪和星座運勢的粉專，突然開始叫你反對某項公投？」

「烏俄戰爭開打第一天，為什麼全網瘋傳『俄軍 53 分鐘攻陷基輔』的假訊息？」

你以為認知作戰離你很遠嗎？其實，它正躲在你每天滑的手機螢幕後，瞄準人類大腦「想偷懶、愛看情緒性內容」的弱點進行攻擊。

美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩指出，認知作戰不只是散播謠言，它本身就是整體戰爭的一部分。其核心邏輯是：「如果能先在目標國民眾的大腦中種下恐懼、分裂與對政府的不信任，那麼未來發動軍事行動時，對方的抵抗意志就會大幅降低，開戰成本也就隨之減少。」

在這個AI讓造假變得輕而易舉的時代，我們該如何練就「火眼金睛」？王宏恩老師指出，最有效的防禦可能不是高科技工具，而是你我都能做到的「心理習慣」。本週從政治心理學與國際戰略的角度，揭開這場隱藏在手機螢幕後的「大腦爭奪戰」！請收聽《新聞真假掰》，假新聞 Bye Bye！

備註：假訊息「俄軍 53 分鐘攻陷基輔」，來賓口誤為「53秒」，特此更正。

?本周來賓點播：歷劫知俠氣 (Li Jie Zhi Xia Qi)

來 賓｜王宏恩（蘭德智庫研究員）

主持人｜黃兆徽（台灣事實查核教育基金會董事）

節目團隊︱黃兆徽、邱家宜、張育騰、林欣妮

更多精彩內容請搜尋「新聞真假掰」，或上各大Podcast平台收聽，YouTube頻道則有訪談精華影片陸續上架。除了適合大眾收聽收看，也推薦各級學校老師在規劃媒體素養課程時可列入影音輔助教材。

