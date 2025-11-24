看賴吃壽司挺日本 沈富雄批「花拳繡腿」：輕薄而失內涵

日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，大陸因此祭出多項反制措施，風波持續延燒，總統賴清德日前則曬出吃壽司的照片，以行動挺日本。政治名嘴沈富雄認為，此舉突顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵。

針對賴清德吃壽司挺日本一事，沈富雄今（24）日在臉書表示，賴PO出的握壽司午餐，他估價300元，不少人認為他低估了；不過沈強調，也許賴吃的壽司品質略好，但相去應是不遠，「以此區區數百元，贏得很多日人的好感，算是物超所值的廉價外交」。

不過沈富雄強調，賴清德PO出吃壽司的照片，以行動力挺日本，這項舉動突顯賴以及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵，「做為台海的主角之一，平白放棄可貴的話語權」。

另外，沈富雄則隨文附上他今天吃握壽司的照片，並透露這是他今天的午餐，握壽司5貫，包括鮭魚、鮪魚、花枝、干貝、赤蝦以及茶碗蒸一份，味噌湯無限暢飲，總價294元。

高市早苗日前在國會明確指出，「台灣有事」恐構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，造成中日關係緊張，大陸還重啟日本水產品禁令，兩國關係急速升溫。然而，賴清德日前則發文提及其午餐是壽司還有味噌湯，以行動力挺日本，引發許多討論。

