看賴清德紐時專訪「5大答非所問」 醫怒批：人家記者還不好意思吐你槽

總統賴清德以視訊方式接受《紐約時報》交易錄峰會（DealBook Summit）專訪，與主持人索肯（Andrew Ross Sorkin）對談，議題包括國防、兩岸、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等。對此，精神科醫師沈政男直批，賴清德的回答沒有什麼複雜的數據或分析，幾乎都是平常講得那一套，「然後就看出了他的論述底線，不只內容有限，可聽性不高，根本就是答非所問。」

沈政男在臉書發文表示，例如第一題問到，為什麼突然要買400億美金的武器，是有看到什麼中共威脅升高的指標嗎？結果賴清德的回答，就是文攻武嚇越來越多的陳腔濫調，「人家記者不好意思吐你的槽，就是為了滿足川普的經濟要求而已。」

沈政男說，第二題則是，既然賴清德說中共正在加速武統的準備，那時間表是什麼？結果就4個字，「講不出來」，因為人家根本沒講武統時間表，連2027要準備好也是美國人講的；再來是若中共侵台，川普會協防台灣嗎？結果賴清德的回答是，「我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，深化台美關係。」

沈政男認為，主持人問起美國對烏克蘭援助多寡，意思其實就是要你類比台灣，但賴清德沒聽出來，完全沒意會到人家的意思是，「今日川普怎麼對烏克蘭，就怎麼對明日的台灣。」

​沈政男表示，然後是最關鍵的一題，也就是川普打算近年內把晶片的4、5成產量搬回美國，賴清德有何看法？可能嗎？結果他講了一些半導體供應鏈的問題，答非所問以後，才說如果行政效率越高越容易達成。

沈政男批，主持人又問，是否同意美國出口晶片到中國？而賴清德回答「當初台灣不到中國設晶片廠是對的」，事實上人家的意思是，如果出口晶片到中國，被拿來做武統的武器，你做何感想？賴又說現在中國經濟不好，台灣可以幫忙，「你不是要買破銅爛鐵來擋境外敵對勢力，怎麼又要幫忙他們發展經濟？是要讓他們更有錢以後，更有本錢進行武統嗎？」

沈政男嗆，整個訪問的邏輯是這樣，川普賣武器、把晶片廠搬回美國，就是為了賺錢，怎麼台灣隨之起舞？台灣的經濟優勢受惠於AI，如果AI泡沫化，然後中國經濟繼續成長，武統實力更強大，台灣怎麼辦？更可怕的是，如果晶片廠搬回美國，美國還需要協防台灣嗎？屆時會不會變成下一個烏克蘭，讓川普愛理不理？甚至出賣？

