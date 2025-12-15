看起來不胖也中？醫揭「隱性糖胖症」內臟脂肪高、脂肪肝與血糖波動 藏危機！

醫師:糖尿病與肥胖易相互影響 形成惡性循環 (圖/TVBS)

很多人以為體重是外表問題、血糖是抽血數字，但臨床最棘手的，往往是糖尿病加肥胖，同時存在的狀態，也就是俗稱的糖胖症。它不是一個全新的獨立疾病名稱，而是一個提醒，當身體長期處在熱量過剩與內臟脂肪堆積的狀態，胰島素阻抗會逐步加劇，血糖更難控制，血糖一旦失控，身體又更容易囤脂 發炎 疲倦、活動量下降，於是越胖越難控糖，越難控糖越容易胖，形成一個很難靠意志力單點突破的循環。

中山醫學大學校長/醫師 黃建寧表示糖胖症是指肥胖與糖尿病密切交織的一個代謝失衡的一個狀態，兩者會互相影響，形成惡性循環。內臟脂肪的堆積，會造成胰島素阻抗，使血糖增加，那同時高血糖也會促進脂肪的堆積。在亞洲的族群當中，我們發現亞洲人，比較容易堆積內臟的脂肪，而且胰島素的功能比較弱，所以糖胖症發生的更早。

肥胖和糖尿病同時存在，這兩個狀況會互相影響，形成一個惡性循環，讓代謝功能越來越差。當腹部脂肪過多，我們的身體就會變得不太理胰島素，也就是大家常聽到的胰島素阻抗。

糖尿病本身也會造成心血管疾病，兩者加在一起，會引起心衰竭、腎衰竭、還有中風風險。

台北秀傳新陳代謝科專科醫師 陳潔雯表示當人體長期處在高血糖跟高胰島素之下，血管會加速老化，心臟負荷變大，腎臟也會必須更努力代謝體內的毒素，久了之後，就會出現所謂的心腎共病，心臟功能下降 腎功能退化，兩邊互相影響，導致風險不斷累積。

東元綜合醫院家庭醫學科主治醫師 黃彗倫表示因為體重過重，身體就會有很多不必要的一些過多不健康的脂肪組織，這些脂肪組織造成說，我們不管是身體的發炎啦、氧化壓力啦、血管內皮的受傷、胰島素阻抗性的增加，就會同時影響到心臟功能。

高雄秀傳醫院新陳代謝科主任 陳昱勳指出在糖胖症的患者當中呢，對於心臟的危害包括高血壓、粥狀動脈硬化，甚至是心臟衰竭。乃至於心肌梗塞這些致命的危機，對於腎臟呢，腎臟因為是血流豐富的器官，佔了心輸出量的25%左右。

謙樂診所院長/家醫科主治醫師徐維謙表示，兩個成年人就有一個有體重問題，在糖尿病族群更多，有八成以上都有體重超標的情形。統計數據發現，糖胖症的病患，他的全因性死亡率的風險是一般人的兩倍以上。

有沒有糖胖症，最直接的方式是看血糖與體位。血糖部分是空腹血糖與糖化血色素，再搭配醫師評估是否進入，糖尿病前期或糖尿病 ，體位可先算BMI，再量腰圍。如果你的血糖已偏高或確診糖尿病，同時BMI≥24或腰圍超標，就要把自己當成糖胖症高風險族群來處理，而不是只盯著藥有沒有吃，或體重有沒有掉。

彰化秀傳醫院家醫科主治醫師 張馨丰表示針對糖胖症的這些族群呢，體重控制更是減少併發症的一個非常重要的手段，然後主要是3個核心觀念，就是控糖、減重以及器官保 護。」

中山醫學大學校長/醫師 黃建寧進一步指出如果有肥胖的人，我想就應該要定期來追蹤他的糖化血色素、血糖還有血脂肪以及腎功能的追蹤等等。那在預防的部分，我們要了解要有正常的生活作息，要適度的運動，中強度的運動每週要150分鐘，那能夠來改善胰島素阻抗。台北秀傳新陳代謝科專科醫師陳潔雯表示很多糖胖症患者外表看起來不胖，但內臟脂肪非常高，甚至已經有脂肪肝或血糖波動大的問題，這就是所謂的隱性高風險族群。

醫師建議地中海的飲食，能夠改善第二型糖尿病的控制，目前有很好的心腎保護的作用，除了控糖之外，要考慮到器官保護，也要管理體重，多方位、多團隊的照護，讓糖胖症的危害降到最低。

