看起來壯壯的！35歲男「1處粗」竟脂肪肝、蛋白尿 醫嘆：恐60歲就洗腎

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，一名35歲男子腰圍較粗，某次健檢發現，已有脂肪肝、血糖高與慢性腎衰竭。（示意圖／聯安診所提供）

腰粗比過重更可怕！醫師洪永祥表示，一名35歲男子BMI（身體質量指數）雖正常，但腰圍較粗，被被朋友戲稱「看起來壯壯的」。健檢發現有脂肪肝、血糖高與慢性腎衰竭，洪永祥提醒該男子，若不下定決心改善生活習慣，不到60歲就可能須洗腎維生。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述男子在科技公司任職，長期久坐、偏好外食與油炸食物，身高173公分，體重72公斤，BMI合格、外型不胖，但腰圍常突破90公分。男子因某次健檢發現，肝功能指數偏高、脂肪肝、血糖高與蛋白尿而來就診。

醫師：內臟脂肪高超傷肝 且重創血糖代謝、腎功能

洪永祥表示，經過進一步檢查發現，男子儘管不胖，但內臟脂肪超高，已導致肝臟過度負擔，並對血糖代謝與腎功能造成不良影響，腎小球過濾率只有58分，處在糖尿病前期合併慢性腎衰竭第3期。

洪永祥表示，不同於手臂、大腿的皮下脂肪，腹部的內臟脂肪會引發炎症反應、胰島素阻抗與代謝混亂，正是心臟病、中風、脂肪肝、慢性腎病，甚至早衰、癌症的重要誘因。他嚴肅地告訴該男子，「若不改變生活習慣，可能不到60歲時就會洗腎維生。」

吃對食物能消除內臟脂肪 3種超級食物一次看

洪永祥表示，男子聽聞後，嚇到戒吃油炸食物、勤運動，並多吃有助消除內臟脂肪的食物。3個月後，男子的腹圍快速縮小、蛋白尿消失，腎小球過濾率回升至80分以上，腎功能大幅改善。

他表示，想要消除內臟脂肪，除了運動，吃對東西才是關鍵，根據多項研究，下列3種是幫助剷除內臟脂肪的超級食物。

1. 綠茶與黑咖啡：啟動脂肪燃燒的引擎

研究發現，綠茶中的兒茶素能抑制脂肪分解酶，減少脂肪吸收，並增加能量消耗。黑咖啡中的綠原酸能幫助血糖穩定，減少胰島素波動，與增加能量消耗。建議每天喝500cc的無糖綠茶或黑咖啡。

2. 特級冷壓初榨橄欖油：以好油驅趕壞油

研究顯示，地中海飲食中攝取大量橄欖油，能降低腹部肥胖。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸與橄欖多酚，具有強大的抗發炎能力。建議每天早晨空腹飲用20cc，或用於涼拌菜，幫助身體代謝有害脂肪。

3. 茄紅素（熟番茄）：內臟脂肪的清除劑

研究發現，連續2個月每天喝番茄汁的女性，其腰圍與內臟脂肪量明顯下降。茄紅素是加熱後更容易被人體吸收，與其生吃番茄，不如煮成番茄湯或加入橄欖油拌炒，減脂效果翻倍。

