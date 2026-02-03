看起來很好吃？拉麵「道頓堀神座」聯名《咒術迴戰》推出超逼真「宿儺手指」叉燒

源自大阪的人氣拉麵品牌「道頓堀神座」（どうとんぼり神座），宣布將展開品牌史上最大規模的聯名活動，和目前剛播出第三季動畫的《咒術迴戰》合作，推出一系列主題餐點與週邊商品。本次合作將於 2026 年 2 月 25 日（週三）正式開跑第一彈，活動期間店內將換上動畫角色的特別裝飾。

這手指叉燒看起來挺好吃的。 （圖源：どうとんぼり神座【公式】）

當然，本次聯名最受粉絲矚目的焦點，肯定就是只有在「大阪御堂筋店」與「東京 Atre 惠比寿店」這兩間旗艦店限定販售的特級咒物—「宿儺手指叉燒」。官方為了追求極致的真實感，特別選用帶有軟骨的部位來製作叉燒，藉此還原手指關節「卡滋卡滋」的詭異口感，外觀更是還還原度超級高。而這道「宿儺手指」售價為 1,000 日圓起，每日數量限定。雖然視覺上充滿衝擊力，但官方保證醃製入味的醬油叉燒絕對美味，讓粉絲也能體驗虎杖悠仁吞下手指的感覺。

除了宿儺手指外，全分店也將依據角色特色推出不同限定菜單。第一彈包括以虎杖悠仁為形象、加入炙燒起司的「逕庭拳番茄拉麵」，以及搭配辛辣韓式醬料的「脹相赫鱗炸雞」；後續更將推出伏黒恵的黑芝麻担担麵、乙骨憂太的純愛白醬拉麵、熊貓餃子…等創意料理。活動期間更會同步販售壓克力立牌、文件夾等原創繪製週邊，在店內消費指定餐點還可獲得限量特典收藏卡，肯定會引發一波粉絲朝聖熱潮。