看起來會熱！ 仿真「火焰」造型暖爐 用視覺感增溫

隨著冷空氣 一波接著一波 ，室內擺上電暖器就能變得暖和不再感到寒冷，有別於傳統電暖器造型，現在有仿真火焰的電暖爐，還原真實火苗的跳動效果、營造爐火取暖的氛圍感，另外還有桌上型壁爐，使用燃油點燃火焰，不僅提供實際熱能，更創造了視覺上的溫暖。

辦公桌上，擺上電暖爐取暖，仔細看螢幕上火焰是動態的，顏色會隨着溫度變化，彷彿真的在燃燒一樣，仿造國外壁爐氛圍，不用燒柴、不冒煙，和傳統電暖爐對比，多了火焰視覺衝擊，更添加溫馨浪漫的氛圍感。

電器業者高育廷說：「3D擬真火焰的效果，會感覺到，讓我們開啟來會有一個儀式感，感覺比較溫暖，但實際上它的溫度，其實是一樣的，沒有什麼差別。」

記者戴君伃說：「除了仿真火的電暖器，現在還有這種桌上型壁爐，使用的是真火，讓你在家也可以感受到溫暖氛圍。」

火焰的動態與光影，不僅提供實際熱能，更創造了視覺上溫暖、療癒，在寒冷冬天更是受歡迎，另外還有小型電熱毯，比A4紙大一點，USB充電，可以蓋在腿上，還可以捲起來當暖手寶。

露營用品業者陳威任說：「時下年輕人，小資族，很喜歡在家裡有一種氛圍感的營造，像電熱毯有阻燃的材質跟植絨毛材質，都是非常方便使用。」冬天取暖小物，除了實用性還加了設計，不只要保暖，也為寒冷的冬天增添儀式感。

