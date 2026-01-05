「看起來沒事」不等於沒病 兒科醫師張濱璿籲透過健檢揪出1%潛在異常

9歲童尿床竟檢出「單腎」！醫揭兒童健檢揪出1%的隱形風險。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】一名9歲男童因夜尿問題就醫，經聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿安排腹部超音波，竟意外發現天生只有一顆腎臟。這項結果讓家長深感錯愕，也突顯了兒童潛在結構異常的隱蔽性。張濱璿指出，孩子外表健康不代表功能正常，若未及早發現，部分異常可能隨年齡增長對發育造成不可逆影響。

張濱璿強調，兒童問題往往不會以疼痛表現。以「腎小管酸血症」為例，外在徵兆僅是疲倦或生長遲緩，基礎篩檢難以診斷，必須透過專業健檢的血尿項目才能發現電解質失衡。他直言，現代學齡兒童受外食、久坐及3C產品影響，健康型態與過往大不相同，但現行學校健檢僅在1、4、7年級進行，間隔過長且項目有限，難以在發育定型前揭露潛在問題。

隨著精準醫療成為主流，不同年齡層的檢查重點應有所區別。7至12歲應著重生長發育評估，釐清身高體重異常是否涉及內分泌或器官結構問題；13至18歲則是成長最後關鍵，需關注青春期變化、脊椎側彎，以及由肥胖引起的早期高血壓與糖尿病。

此外，青少年常見的「胡桃鉗症候群」也易被忽略。部分孩子為追求外貌過度節食，導致腹部脂肪不足，壓迫左腎靜脈引發蛋白尿或血尿。這類問題關鍵在於調整飲食而非藥物治療，若未經精確檢查極易誤判。

「兒科健檢的價值，是從看似健康的孩子中，揪出那1%的潛在風險。」張濱璿提醒，簡單的「篩檢」不等於完整的「健康檢查」。透過醫師專業判讀與衛教，及早建立正確的照護觀念，才能確保孩子在健康的軌道上穩健成長。(圖/聯新國際醫院提供)