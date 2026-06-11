看起來疲憊不一定是沒睡飽 醫師解析不同年齡層外觀困擾

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（肌膚問題若同時涉及膚質、細紋與輪廓變化，臨床上可能需要依個人狀況進行整體評估。圖：紀皮膚科／耳鼻喉科聯合診所提供）

社群媒體與自拍文化盛行，讓許多人開始更頻繁檢視自己的外貌狀態。從毛孔、膚色、黑眼圈，到眼周鬆弛、臉部線條改變，不同年齡層在意的外觀問題並不相同。皮膚科醫師提醒，外觀變化多與膚質、生活作息、年齡增長及個人體質有關，若有多重困擾，應由專業醫師評估後，再討論合適的處理方式。

紀皮膚科／耳鼻喉科聯合診所紀兆祥醫師觀察，近年民眾對外觀狀態的關注明顯提高，年輕族群常見困擾包括毛孔粗大、膚色暗沉、黑眼圈、痘疤或膚況不穩定；熟齡族群則多半關心眼周鬆弛、臉部線條下垂、法令紋與木偶紋變明顯、下顎線模糊，以及皮膚變薄、乾燥等問題。

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紀兆祥醫師表示，這些問題與社群時代的影像習慣有關。當民眾經常透過手機前鏡頭、社群照片或高畫質影像觀察自己，原本在日常生活中不一定明顯的細節，可能被放大成壓力來源。尤其毛孔、膚色不均、細紋與黑眼圈，常是在近距離或特定光線下才特別明顯，卻容易讓人產生「看起來很累」的感受。

針對四、五十歲以上族群，紀兆祥醫師指出，外觀變化通常不是單一原因造成，而是皮膚狀態、膠原結構、脂肪分布、肌肉支撐與骨架變化等多重因素累積的結果。許多熟齡民眾並非追求明顯改變，而是希望維持自然、精神較好的狀態；同時也擔心處理後表情不自然，因此在治療規劃上更重視保守、漸進與個人化評估。

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