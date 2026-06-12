看跌心態首購觀望3~8年難上車 業者導入「顧問式行銷」破局

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3業者合作導入「顧問式行銷」，（左起）富時代總經理阮智偉、富足家總理黃義盛、寶和建設副總經理陳威丞，為目前的房市困境破局。（圖／林榮芳攝）

房市盤整之際，首購族卻陷入更長期的進退兩難。市場觀察指出，不少潛在首購買方觀望期長達3至8年，即使政策利多與區域建設題材加持，仍期盼價跌，導致遲遲未進場，同時也形成「看得上的買不起、買得起的看不上」的困境。因此業者導入「顧問式行銷」，主打「先解決客戶痛點，再談銷售」，試圖打破僵局、縮短決策距離，讓寶和建設旗下中和案「好植」，在開案5個月內結案，交出漂亮成績單。

「幾乎每天都有客戶來問房價會不會跌！結果是『看得上的買不起、買得起的看不上』」寶和建設副總陳威丞表示，部分潛在買方即便有政策利多與區域建設題材加持，觀望期仍長達3~8年，首購族想一次到位的置屋心態，造成產品與預算的顯著錯配，預算有限，卻堅持購置3房、4房或大坪數，形成市場僵局。

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因此，富嘉集團、富時代及寶和建設組成顧問團隊。富時代地產總經理阮智偉指出，傳統代銷模式多依賴現場長時間說明與後續回訪，但顧問式行銷則轉向一對一貼身服務，透過田野調查深入理解購屋者需求與資產條件，協助客戶規劃購屋與財務配置，「從解決問題出發，而非單向推銷，有助於建立信任並加快成交節奏。」

此一模式已在寶和建設中和預售案「好植」展現成效，在正式開案後5個月內即完成銷售。陳威丞表示，央行第2屋貸款鬆綁提振民眾購屋信心，再加上股市高檔震盪，促使部分股民獲利出場轉進房市，中和買氣明顯升溫，該案光5月單月就去化近2成，除保留8戶完工後銷售，其餘戶別已完銷。

然而不光針對購屋民眾疑慮對症下藥，「好植」的產品也精準符合市場需求。該案主打2房，戶戶規劃玄關與雙面採光，同時搭配5年免管理費與20萬元家電贈送，等同替購屋者降低逾50萬元資金壓力。

「好地段與好產品只是基本，關鍵在於能否消除購屋者疑慮。」寶和建設董事長張應偉展望後市表示，寶和將延續「好植」成功經驗，今年於雙北明德、天母、內湖碧湖與板橋新板特區等地推出4案，總銷規模達30億元，持續鎖定2房、雙面採光與總價可負擔性組合。

富足家機構創辦人黃義盛指出，市場低迷反而是布局良機，關鍵在於風險控管與產品定位的精準度，唯有緊扣自住需求，方能在景氣回溫時搶占先機。

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