看跌房價比例降至4成以下！調查：近7成支持信用管制延至2026年

房仲業者發布最新調查，面對央行維持第七波選擇性信用管制，有近7成民眾支持該政策延續至明年。李政龍攝



房市歷經一年來的冷凍期，民眾對房價走勢的悲觀情緒出現轉向。房仲業者今（12/24）日發布2026年首季趨勢前瞻報告，調查顯示，消費者看跌明年首季房價的比例由前一季的過半，大幅下滑不到4成，顯示預期跌價心理正在收斂；然而，面對央行維持第七波選擇性信用管制，有近7成的消費者支持該政策延續至明年，盼維持以自住為主力的市場環境，避免房價因政策過早退場而再度噴發。

永慶房屋業管部協理陳賜傑。徐筱嵐攝

永慶房產集團今日發布2026年第1季趨勢前瞻報告網路調查分析，由業管部經理陳賜傑進行說明。陳賜傑表示，目前房市政策尚未放寬，銀行緊縮房貸和央行維持信用管制，交易量無明顯回溫，調查顯示，全台看跌明年第一季房市比例，由上一季的50%，下滑至39%，看跌比重縮小；而看漲房價的比例增至26%，而持平比例也小幅上升至本季35%。

民眾對央行祭出房市信用管制是否有助抑制房價？調查發現，有超過53%的人認為有幫助，也有1/4的消費者認為沒幫助，同時，有近6成的民眾認為對打擊投機炒作有幫助，僅2成的人覺得沒幫助，顯示政策獲得多數民意支持。

調查顯示，有53%的消費者認為第七波選擇性信用管制是否有助於抑制房價上漲。永慶房屋提供

陳賜傑指出，根據調查結果，有近7成消費者支持房市信用管制延續至2026年，顯示民眾期望市場維持現有自住需求為主力的交易環境，若該政策過早退場，恐導致房價有再度升溫的風險，對首購與自住族群的購屋負擔將更為加重。

至於被視為推高房價的新青安貸款，調查結果表示，有超過7成民眾支持，政府以不同方案續辦新青安，僅有近3成的人不支持，消費者對政府支持首購的政策持正面看待；而新青安房貸當中，利息補貼2碼最受民眾歡迎，同時有近7成的人希望延續現行貸款額度8成、上限1000萬元的方式，期待新政策能延續利息補貼和貸款額度方案，高於還款年限和寬限期。

調查發現，有73%消費者支持續辦並調整新青安貸款，尤其利息補貼和貸款額度是首選。永慶房屋提供

即將邁入2026年，民眾對房市的價量看法如何？陳賜傑提到，結果顯示近7成民眾認為明年房市交易量會與今年相去不遠，僅小幅震盪在正負5%內；另有8成的人覺得房價可能呈盤整或小幅下跌，下跌幅度約在5%以內，意味著民眾看待交易市況仍持保守，延續今年的市況。

另外，調查發現明年影響房市的最關鍵因素，進7成消費者認為是第七波選擇性信用管制持續，房貸緊縮也是重要變數，占比達6成5。陳賜傑補充，由於第七波信用管制與房貸緊縮是直接影響購屋民眾「能不能買」的最根本原因，不僅可能使貸款成數降低、審核趨嚴，銀行額度控管也讓撥款不確定性升高。

本次永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入，調查時間從2025年11月21日至12月2日，回收有效問卷數為1376份。

